It Wallet, al via l’obbligo nella Pa per il portafoglio digitale: cosa cambia per imprese e cittadini

Il nuovo portafoglio digitale dello Stato diventa realtà, così gli italiani potranno conservare sul telefono alcuni documenti ufficiali, come patenti di guida e certificati anagrafici, per poi utilizzarli nei rapporti con la Pubblica amministrazione senza ricorrere ogni volta alla carta. Dietro il sistema ci saranno PagoPA e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con l’obiettivo di semplificare la burocrazia ma anche di fissare nuove regole sulla sicurezza e sull’uso dei dati dei cittadini.

L’IT Wallet, il portafoglio digitale pubblico italiano, entra in una nuova fase. Dopo essere stato sperimentato dentro l’app IO, il sistema ora viene definito da regole più precise: chi lo gestisce, quali documenti potranno essere inseriti e soprattutto quali garanzie dovranno essere rispettate per proteggere i dati personali dei cittadini. Questa diventerà un riferimento obbligatorio per la Pubblica amministrazione, che dovrà adeguarsi al sistema, mentre per i cittadini resterà una scelta utilizzare il portafoglio digitale oppure continuare con i documenti tradizionali. L’obiettivo è abbastanza semplice: avere sul proprio smartphone documenti e certificati che oggi spesso richiedono ancora passaggi burocratici, copie cartacee e verifiche allo sportello. Tra questi rientrano, ad esempio, patenti di guida, certificati anagrafici, attestati, licenze e altri documenti ufficiali riconosciuti dallo Stato. Ma insieme alla comodità arriva anche la domanda più delicata: cosa succede ai nostri dati personali quando mettiamo così tante informazioni dentro un unico portafoglio digitale?

It Wallet obbligatorio nella pubblica amministrazione: il ruolo di PagoPA e dello Stato

Al centro del sistema ci sarà PagoPA, la società pubblica che già gestisce l’app IO, dove oggi è ospitato il portafoglio digitale. Il suo compito sarà mettere a disposizione l’infrastruttura necessaria perché le amministrazioni pubbliche possano utilizzare l’IT Wallet e, in futuro, anche eventuali soggetti privati compatibili con il sistema. Un altro ruolo importante sarà quello dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che si occuperà del rilascio degli attestati elettronici di interesse pubblico, utilizzando le informazioni presenti nelle banche dati pubbliche, come l’Anagrafe nazionale della popolazione residente.

In pratica, il sistema punta a creare un’infrastruttura nazionale dove i documenti digitali abbiano un valore riconosciuto e possano essere verificati senza dover ogni volta produrre certificati o copie.

Cosa cambia per i cittadini

Per ora non ci sarà nessun obbligo per le persone. Chi vorrà potrà utilizzare l’IT Wallet, mentre chi preferirà continuare con i documenti tradizionali potrà farlo. Il vantaggio principale sarà avere alcuni documenti direttamente sul telefono e poterli mostrare quando necessario. Il sistema riguarda, tra gli altri, attestazioni e documenti digitali collegati alla pubblica amministrazione, con l’obiettivo di rendere più semplice il rapporto tra cittadini, uffici pubblici e servizi online.

La vera novità, però, riguarda il valore di questi documenti: gli attestati presenti nel portafoglio digitale saranno riconosciuti come strumenti ufficiali e potranno ridurre i controlli manuali oggi richiesti agli uffici pubblici.

La questione più importante: privacy e sicurezza

Il punto più delicato dell’intero progetto riguarda la protezione dei dati personali. Dentro un portafoglio digitale potrebbero finire informazioni molto sensibili: identità, documenti, certificazioni, dati legati alla pubblica amministrazione. Per questo le regole stabiliscono che chi gestisce il sistema non potrà raccogliere informazioni che non siano realmente necessarie per offrire il servizio. Il principio alla base è quello della “separazione” dei dati: avere un documento digitale non significa automaticamente creare un grande archivio con tutte le informazioni personali di una persona riunite e utilizzabili per altri scopi. Inoltre, viene vietato collegare i dati identificativi degli utenti con informazioni provenienti da servizi diversi, evitando così che il portafoglio digitale diventi uno strumento per costruire profili dettagliati sulle persone.

La sfida, quindi, sarà trovare un equilibrio: rendere i servizi più veloci senza trasformare la comodità digitale in una perdita di controllo sui propri dati.

Il sistema prevede alcuni servizi base gratuiti per i cittadini. Eventuali funzioni aggiuntive potranno invece essere a pagamento e riguardare soprattutto servizi rivolti ad aziende e professionisti. Tra questi potrebbero esserci strumenti più avanzati, come sistemi contro le frodi e il furto d’identità oppure servizi digitali aggiuntivi collegati alle piattaforme nazionali.

L’IT Wallet non sarà un sistema chiuso solo alla pubblica amministrazione. In futuro potranno dialogare con l’infrastruttura anche soluzioni sviluppate da soggetti privati, ma dovranno rispettare standard tecnici e di sicurezza stabiliti a livello nazionale. Questo significa che una banca, un’azienda o un altro operatore potrebbe offrire un proprio portafoglio digitale, ma senza creare sistemi isolati: dovranno essere compatibili con le regole dell’infrastruttura pubblica.

La partita politica: innovazione sì, ma con una garanzia chiara sui dati

L’IT Wallet rappresenta uno dei passaggi più importanti della digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana. La promessa è quella di semplificare la vita ai cittadini, riducendo burocrazia e tempi di attesa. Ma il successo del progetto dipenderà soprattutto da un aspetto, la fiducia. Perché un portafoglio digitale che contiene pezzi importanti della nostra identità funziona solo se le persone sono sicure che quei dati siano protetti, utilizzati solo quando serve e non trasformati in una raccolta indiscriminata di informazioni personali.