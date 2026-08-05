Alloggi per braccianti agricoli, via libera al nuovo piano contro il caporalato nel decreto Pa: cosa cambia

Recuperare edifici pubblici abbandonati e strutture rurali inutilizzate per creare alloggi dignitosi per i lavoratori agricoli. È questo l’obiettivo del nuovo piano previsto dal decreto Pubblica amministrazione approvato dal governo, finanziato con le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. A gestire il percorso sarà il commissario straordinario Giovanni Maria Macioce, il cui incarico è stato prorogato fino al 31 dicembre 2029.

Non basta colpire i caporali con arresti e controlli, se chi lavora nei campi continua a non avere una casa, il sistema dello sfruttamento trova sempre un modo per andare avanti. È da questo presupposto che parte una delle novità inserite nel decreto Pubblica amministrazione approvato dal governo: un piano per recuperare edifici pubblici e strutture rurali inutilizzate da trasformare in alloggi per i lavoratori agricoli.

Quando si parla di caporalato, infatti, si pensa spesso solo a chi recluta illegalmente i lavoratori nei campi, ma il sistema dello sfruttamento si regge anche su altro: trasporti, alloggi e una condizione di continua precarietà che rende molte persone più facilmente ricattabili. Proprio per questo il governo ha scelto di intervenire anche sul tema della casa. L'idea è recuperare immobili pubblici dismessi, strutture rurali inutilizzate e altri spazi per offrire ai braccianti una sistemazione stabile e dignitosa, evitando che debbano dipendere dai caporali anche per trovare un posto dove dormire. La misura non riguarderà solo i lavoratori stranieri, ma anche i braccianti italiani e comunitari che lavorano stagionalmente in agricoltura.

Cosa prevede il nuovo piano di alloggi per braccianti agricoli

La misura sarà finanziata con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 e punta anche a recuperare progetti rimasti fuori dal Pnrr. A coordinare il piano sarà il Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi e la lotta al caporalato, Giovanni Maria Macioce, il cui incarico viene prorogato fino al 31 dicembre 2029. Il budget definitivo è ancora in fase di definizione. Secondo le prime stime, il piano potrebbe contare su risorse comprese tra 60 e 100 milioni di euro, recuperando anche alcuni progetti rimasti esclusi dal Pnrr.

Con la nuova norma cambia anche il ruolo del commissario straordinario Giovanni Maria Macioce, che finora era concentrato soprattutto sull'attuazione degli interventi legati al Pnrr. Ora avrà il compito di coordinare le diverse amministrazioni coinvolte, seguire l'utilizzo delle risorse, controllare che i lavori rispettino i tempi previsti e monitorare l'avanzamento dei progetti. Dovrà inoltre aggiornare periodicamente sia Palazzo Chigi sia il Tavolo nazionale contro il caporalato. Per evitare che gli interventi restino bloccati dalla burocrazia, il Commissario potrà utilizzare procedure più rapide e potrà contare anche sul supporto tecnico di Invitalia.

Perché gli alloggi sono un tassello della lotta al caporalato

Dal punto di vista politico, è un intervento significativo perché prova ad agire su una delle basi su cui si regge il caporalato. Lo sfruttamento nei campi, infatti, non passa solo dal reclutamento illegale della manodopera, ma anche dal controllo della vita quotidiana dei lavoratori. Molti braccianti dipendono dai caporali non solo per trovare un impiego, ma anche per raggiungere i campi e perfino per avere un posto dove dormire. È proprio questa condizione di estrema precarietà a rendere molte persone ancora più vulnerabili ai ricatti.

Negli ultimi anni le tendopoli sono diventate il simbolo di questo sistema. È il caso della tendopoli di Ciappe Bianche, a Paternò, dove decine di braccianti vivono da anni in baracche di fortuna, senza servizi essenziali e in condizioni di forte precarietà. A giugno di quest’anno un incendio ha devastato gran parte dell'accampamento, dove nessuno è rimasto ferito, ma molti lavoratori hanno perso quel poco che avevano, riportando ancora una volta l'attenzione sulle condizioni di vita in cui sono costretti a vivere. Una realtà che mostra come il problema della casa non sia separato dal caporalato, ma ne rappresenti uno degli ingranaggi principali: chi non ha un alloggio dignitoso finisce più facilmente per dipendere da chi controlla lavoro, trasporti e sistemazione

Così, il nuovo piano viene considerato un tassello importante, ma è un intervento che, da solo, non può risolvere il fenomeno del lavoro nero in agricoltura, ma che prova a colpire uno dei meccanismi che lo alimentano.

La misura è stata accolta positivamente dai sindacati. La segretaria generale della Uila, Enrica Mammucari, ha sottolineato che il tema della casa è uno degli elementi centrali nella lotta al caporalato. Il rischio, infatti, è che senza una soluzione abitativa stabile il controllo dei caporali si sposti semplicemente dall'alloggio al trasporto verso i campi. Per questo, secondo i sindacati, gli interventi dovranno essere vicini ai luoghi di lavoro e accompagnati da servizi capaci di creare comunità più integrate.