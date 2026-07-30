Decreto Sport, dalla cuffia per gli under 16 alle norme anti-ventosa: le novità per chi va in piscina

Il Senato dà il via libera definitivo al Decreto Sport. Tra la prevenzione del pericoloso “effetto ventosa” e le semplificazioni per i grandi eventi come Euro 2032, ecco tutte le novità.

Il percorso parlamentare si è concluso e la svolta per il mondo dello sport e del tempo libero è diventata realtà: con il via libera definitivo dell'Aula del Senato, giunto per alzata di mano dopo l'approvazione della Camera, il Decreto Sport è ufficialmente legge dello Stato. Il provvedimento nasce da un emendamento approvato all'unanimità a Montecitorio e introduce un insieme di tutele molto rigide per chi frequenta le strutture natatorie. Con questo intervento, quelle che un tempo erano semplici raccomandazioni o linee guida tecniche si trasformano in veri e propri obblighi vincolanti di legge, ponendo la prevenzione al centro dell'attenzione pubblica.

Come funziona la circolazione dell'acqua e perché nasce il pericolo del risucchio

Per comprendere la portata di queste nuove misure è utile fare un passo indietro e osservare come funziona una piscina al di sotto della sua superficie. L'acqua di una vasca non è mai statica: per rimanere igienica, trasparente e priva di batteri, deve essere continuamente filtrata. Questo processo avviene tramite un sistema di ricircolo in cui potenti pompe aspirano il fluido da purificare attraverso i bocchettoni situati lungo le pareti e le griglie posizionate sul fondo, per poi spingerlo verso i filtri e riimmetterlo pulito all'interno della vasca.

In una struttura realizzata a regola d'arte, la forza d'aspirazione viene distribuita in modo omogeneo su più punti, risultando del tutto impercettibile per chi nuota. Il problema sorge quando il bilanciamento idraulico si interrompe: la rottura di una griglia, la presenza di bocchettoni obsoleti o una pressione di tiraggio eccessiva possono concentrare tutta la forza di aspirazione in un unico punto. È in questa situazione che si genera il cosiddetto effetto ventosa, ovvero una pressione di risucchio tale da trattenere una persona sul fondo senza darle la possibilità fisica di liberarsi. La nuova legge nasce proprio per impedire alla radice il verificarsi di questa dinamica.

Quali sono le strutture interessate e cosa rischia chi non si adegua

La risposta del legislatore di fronte a questo rischio è improntata alla massima severità. Le nuove regole spazzano via la prassi dei lunghi periodi di proroga o delle sanzioni economiche d'avvertimento: nel momento in cui un'ispezione rileva che un bocchettone, una griglia di fondo o un canale di ricircolo non garantiscono la corretta dispersione della pressione, l'autorità competente dispone la chiusura immediata dell'impianto. La struttura non potrà riaprire al pubblico finché i lavori di adeguamento non saranno conclusi e accompagnati da una certificazione formale di piena sicurezza.

Una linea del rigore che si applica a un campo molto vasto. La norma non si limita infatti alle grandi piscine comunali o agli impianti agonistici, ma abbraccia qualsiasi struttura ad uso collettivo. Devono quindi adeguarsi immediatamente gli hotel, gli agriturismi, i villaggi turistici, i campeggi, i parchi acquatici, le palestre e i circoli sportivi. Chiunque metta una vasca a disposizione di visitatori o clienti ha il precisi obbligo di garantire gli stessi elevati standard di protezione.

Perché la cuffia diventa obbligatoria per gli under 16 e quali rischi previene

Oltre all'adeguamento delle componenti meccaniche e strutturali, il testo affronta direttamente uno dei fattori che maggiormente aumentano il pericolo di incastro in profondità: l'impigliamento dei capelli lunghi nelle griglie di aspirazione. Quando ci si tuffa o si nuota vicino al fondo, le chiome sciolte possono essere infatti facilmente catturate dal flusso d'acqua e rimanere intrappolate nel reticolo della griglia, rendendo difficilissimo riemergere. Per eliminare questo fattore di rischio, la legge introduce l'obbligo della cuffia da nuoto per tutti i minori di 16 anni. Si tratta di una misura preventiva semplice, pratica e immediata, pensata per proteggere la fascia d'età più giovane e trasformare una regola di igiene in un vero e proprio dispositivo di sicurezza.

Cosa cambia per le infrastrutture e l'organizzazione dei grandi eventi internazionali

Sebbene la sicurezza degli impianti natatori rappresenti l'aspetto dal più forte impatto sociale, il Decreto Sport comprende anche un importante pacchetto di misure amministrative destinate a modernizzare il settore delle grandi manifestazioni. Il testo introduce infatti una forte semplificazione delle procedure burocratiche per l'organizzazione dei principali appuntamenti internazionali dei prossimi anni, tra cui spiccano i Campionati Europei di calcio Euro 2032 e le regate dell'America's Cup 2027. Snellendo i passaggi autorizzativi per l'adeguamento degli stadi, delle infrastrutture e della documentazione, la nuova legge punta a garantire tempi certi per le opere pubbliche, coniugando la massima tutela delle persone nei luoghi di svago con l'efficienza organizzativa del Paese.