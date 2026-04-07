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IT-Wallet si allarga su app IO: in arrivo badge lavoro, patenti speciali e titoli di studio

Presto su IT-Wallet saranno disponibili nuovi documenti. Secondo una serie di anticipazioni, sul portafoglio digitale gestito da app IO sta per arrivare la possibilità di ospitare anche patenti speciali, tessere elettorali e titoli di studio. Interessante l’arrivo dei badge per il lavoro, almeno per i dipendenti pubblici.
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A cura di Valerio Berra
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Il progetto IT-Wallet sta crescendo. Secondo le ultime anticipazioni il portafoglio virtuale gestito dall’app IO si sta preparando ad accogliere circa 200 nuove tipologie di documenti. Alcuni molto richiesti. Su IT-Wallet stanno per arrivare titoli di studio, patenti speciali, certificati di residenza e anche badge per il lavoro. Al momento IT-Wallet può gestire tre tipi di documenti: la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità.

Ricordiamo che i documenti su IT-Wallet hanno lo stesso valore di quelli fisici. Per intenderci, se le forze dell’ordine vi fermano in auto per un controllo, mostrare l’app di IT-Wallet con dentro la patente equivale a mostrare la patente fisica. IT-Wallet è stato lanciato il 4 dicembre del 2024 e ha già superato quota 10 milioni di attivazioni.

Secondo i dati diffusi dal Dipartimento per la trasformazione digitale il 17 febbraio 2026, al momento su IT-Wallet sono stati caricati 17,3 milioni di documenti. Da questi dati la maggior parte sono patenti e tessere sanitarie (8,5 milioni per ognuna delle due tipologie). Ci sono però anche 200.000 attivazioni legate alla Carta Europea della Disabilità. Il servizio è attivo per i cittadini maggiorenni: si può accedere con Carta d’Identità Elettronica o Spid.

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Quali documenti si potranno aggiungere su IT-Wallet

Le anticipazioni su IT-Wallet si possono leggere sul Sole 24 Ore, in un articolo pubblicato dal giornalista Antonio Larizza. Qui troviamo alcune dichiarazioni attribuite ad Antonio Gentile, responsabile dell’Ingegneria di Prodotto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Ipzs): “La forza dell’IT-Wallet rispetto agli strumenti di identità digitale è proprio questa: se ne potrà fare un utilizzo ibrido, cioè anche nel mondo fisico”.

L’Ipzs è una delle realtà che si sono occupate del lancio di IT-Wallet, insieme a Pago PA, alla Direzione generale per la Motorizzazione, Ragioneria Generale dello Stato e INPS. Questi ultimi enti sono necessari per la gestione di IT-Wallet perché sono i titolari dei dati e i responsabili della generazione dei documenti.

Vi lasciamo qui le tipologie di documenti in arrivo. Interessante la comparsa dei badge per il lavoro, anche se al momento si parla solo di quelli usati dai dipendenti pubblici:

  • Titoli di studio
  • Certificazioni Isee
  • Tessere elettorali
  • Badge per il lavoro per chi ha impieghi pubblici
  • Patenti speciali
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