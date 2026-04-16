Siti per adulti, l’accesso all’app per la verifica dell’età richiede i documenti: il prototipo UE

Abbiamo analizzato la documentazione della European Age Verification Solution, l’app che servirà per verificare l’eta sviluppata dalla commissione europea. Sarà una soluzione-ponte prima di implementare tutto il processo di verifica nell’EUDI Wallet, il portafoglio digitale europeo. Quando accediamo per la prima volta all’app dobbiamo confermare la nostra identità con un documento valido. Al momento, lo chiariamo, Age Verification Solution è un prototipo: la fase di sviluppo avrà altri passaggi.

Il disegno di legge in Italia, l’annuncio dell’app europea, il lavoro di AgCom. I segnali ci sono tutti. Nei prossimi mesi vedremo in Italia quello che sta già succedendo in altri Paesi: la verifica dell’età degli utenti sarà un parametro normato in modo netto, non più una semplice autocertificazione. Questo passaggio lo vedremo per i social network. La soglia per entrare dovrebbe alzarsi a 15 anni, almeno da quello che abbiamo visto sulle bozze di un disegno di legge sul tavolo del governo. E lo vedremo anche per i siti pornografici. Qui a livello formale non ci sono cambiamenti: la soglia resta 18 anni, solo che verranno utilizzati strumenti più efficaci per monitorarla.

Ieri Ursula von der Leyen ha annunciato che l’app è tecnicamente pronta. Niente che non abbiamo già visto altrove. Nel dicembre 2025 l’Australia ha pubblicato a dicembre una legge per vietare l’uso dei social network sotto i 16 anni. In Francia si sta discutendo una legge per bloccare l’accesso prima dei 15 anni, anche se mancano ancora gli ultimi passaggi in Parlamento. In Brasile chi ha meno di 16 anni devo collegare il suo account social a quello di un tutor che possa accedere e monitorare alcune attività.

Per la pornografia la letteratura è più lunga, visto che parte da più lontano. Nel 2023 diversi Stati degli Stati Uniti hanno iniziato a introdurre sistemi di verifica dell’età per i siti che ospitavano materiale per adulti. Questi metodi variano a seconda dei casi ma ella maggior parte delle volte si tratta di app, portafogli digitali dove sono confermati i dati sulla nostra identità che interagiscono con i portali dove viene richiesto l’accesso.

L’app europea per verificare l’età: il codice su GitHub

Nel portale European Age Verification Solution si possono vedere tutti i progressi legati allo sviluppo di questa applicazione. Abbiamo analizzato il sito per capire quali informazioni ci sono. Dai dati pubblicati sulla roadmap vediamo che l’app si può già trovare su GitHub, una piattaforma dedicata a chi sviluppa codice. A gennaio del 2026 è stata distribuita la versione per Android mentre per questo aprile è prevista la versione per iOS, il sistema operativo utilizzato da Apple. Il codice dell’app intanto si può consultare e commentare. Di fatto quindi chiunque volesse analizzare il codice può farlo: l’app ovviamente è open source.

I documenti che servono per accedere all’app

Per capire come funziona il processo di autenticazione invece bisogna consultare un altro documento: The Age Verification Manual. È un portale dove viene spiegato meglio tutto il progetto. Tutto si basa sulla tecnologia Zero-Knowledge Proof: in breve nel momento in cui bisogna accedere a un portale che richiede la verifica dell’età, il portale dialoga con l’app della European Age Verification Solution. A questo punto European Age Verification Solution non fornisce tutti i nostri dati ma conferma, o nega, solo la richiesta sull'età. Sull’Age Verification Manual il processo viene chiarito passaggio per passaggio:

Un utente decide di andare su in sito, o un servizio online, in cui esiste un limite di età

decide di andare su in sito, o un servizio online, in cui esiste un limite di età Il sito richiede che l’utente abbia l’età indicata attraverso un form standard . Per capirci, uscirà un form uguale per tutti i siti

. Per capirci, uscirà un form uguale per tutti i siti A questo punto arriva una notifica sull’app in cui sono stati caricati i nostri documenti

in cui sono stati caricati i nostri documenti Se stiamo accedendo da pc invece viene generato un QR Code da inquadrare con lo smartphone

L’accesso al sito viene sbloccato

Una nota. Nelle pagine del The Age Verification Manual si fa vedere che questa funzione è integrata direttamente nel EUDI Wallet, il portafoglio digitale europeo simile a IT Wallet. In breve, è uno spazio in cui si possono conservare diverse tipologie di documenti. C’è un problema però: secondo la Commissione Europea l’EUDI Wallet sarà rilasciato alla fine del 2026. La Age Verification Solution invece sarà un’app diversa. Da quello che leggiamo si tratta quindi di una soluzione-ponte prima che verrà introdotta prima del rilascio dell’EUDI Wallet: quando arriverà il portafoglio europeo la Age Verification Solution sarà implementata al suo interno.