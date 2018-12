Quando lo hanno trovato in strada era pieno di parassiti, con una bocca piena di denti storti a causa delle percosse ricevute e senza naso dopo che gli altri cani lo avevano attaccato. Un calvario che lo aveva lasciato decisamente sfigurato e anche per questo per mesi è stato impossibile trovare qualcuno che lo adottasse. Da quando è apparso sui social, però, la vita del piccolo Sniffles , così come è stato ribattezzato il cane, è decisamente cambiata. Abbandonato lungo le strade di Puerto Rico, la svolta per il piccolo meticcio è arrivata con l'approdo negli Stati Uniti per le cure mediche in un centro di recupero per animali dello stato della Florida.

I volontari e gli addetti del cento infatti hanno deciso di condividere la sua triste storia sui canali social e per Sniffles si è aperto un nuovo mondo. Il cane è diventato una vera e propria star e ora sono centinaia le richieste di poterlo adottare. Trovargli una casa però non sarà facile perché il cane ha bisogno di un padrone che si impegni a pulire il suo passaggio nasale due volte al giorno e qualcuno che gli dia un collirio tutti i giorni per i suoi occhi, come hanno spiegato dal rifugio. "Sembra un po' strano ma nonostante le sue malattie e le sue difficoltà, Sniffles è forte e adora le persone" assicurano i volontari che lo hanno in cura