Insultata, picchiata e umiliata davanti a tutti e infine costretta a leccare le scarse da un gruppo di bulle che l'hanno presa di mira, filmandola e pubblicando il video online sui social. È la storia di bullismo di cui è vittima la 13enne britannica Holly Lavell che insieme alla mamma ora ha deciso di denunciare tutto pubblicamente con lo scopo di mettere fine alla persecuzione. "Sono stato a scuola quasi 30 volte per spiegare che mia figlia è vittima di bullismo ma non è successo niente, dopo il video ora si sveglia di notte a causa degli incubi e non vuole più andare a scuola" ha spiegato la mamma di Holly al Mirror, raccontando che le prepotenze delle altre ragazze vanno avanti da tempo e che il video è stato solo l'ultimo atto.

"Neanche io riesco a guardare quel video, i ragazzi finiscono per uccidersi per cose come questa. Ora l'ho portata via da quella scuola e non ho intenzione di mandare mia figlia di nuovo lì" ha riferito Taryn, 43 anni, raccontando che Holly in altre precedenti occasioni è stata colpita in faccia, le hanno bruciato la cravatta e le hanno detto che ha la rabbia. Il video mostra una ragazza che dopo averla colpita urla a Holly di leccarle immediatamente le scarpe o altrimenti la prenderà a pugni e le spezzerà un braccio. "È stato orribile, Holly non è più la stessa , voglio che la scuola e le autorità facciano qualcosa contro il bullismo" ha concluso la donna.