Spaventoso incidente stradale nel pomeriggio di venerdì lungo l'autostrada A1, nel tratto tra i caselli di Parma e Terre di Canossa-Campegine, in Emilia Romagna. Un grosso camion bisarca infatti ha improvvisamente sbandato all'altezza del km 121, andando a sbattere violentemente contro il new-jersey che separa i sensi di marcia e perdendo parte del suo carico nell'impatto. Nello schianto infatti il tir adibito al trasporto auto ha perso due delle vetture caricate a bordo che sono letteralmente volate sulla carreggiata mentre sopraggiungevano gli altri automobilisti.

Un'auto è finita sulla stessa carreggiata del camion, l'altra addirittura nelle carreggiata opposta tra la paura di chi si è trovato ad assistere alla scena. Solo per puro causo l'incidente non si è trasformato in tragedia "Le abbiamo viste volare, per fortuna andavamo piano a causa del traffico", ha raccontato un automobilista che si trovava a passare sul posto, aggiungendo: "Un'auto la stavamo per prendere al volo sul tetto, è stato veramente impressionante".

Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco e della polizia oltre al personale di Autostrade. Come ha informato Autostrade per l'Italia, l'impatto ha causato grossi disagi al traffico sia sulla carreggiata nord sia su quella sud. In direzione Bologna si sono formati 10 chilometri di coda, con traffico su tre corsie, e 7 chilometri di coda si registrano fra Reggio e Parma verso Milano, con l’uscita consigliata a Reggio Emilia e traffico su una sola corsia. Per chi proviene da Milano ed è diretto a Bologna, Autostrade consiglia di uscire a Parma e percorrere la via Emilia con rientro in autostrada a Terre di Canossa-Campegine.