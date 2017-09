Continua il percorso di Matteo Salvini in vista dell'imminente campagna elettorale per le elezioni politiche. Il leader della Lega Nord ormai non nasconde più il suo obiettivo: guidare la coalizione, magari dopo le primarie, rilanciando dunque il progetto di un centrodestra a trazione leghista. Lo conferma anche oggi, con una intervista a Repubblica nella quale affronta il tema della leadership e delle alleanze. "Se la legge elettorale resta questa, decideranno gli elettori chi guiderà la coalizione", spiega Salvini, aggiungendo di essere sicuro di rappresentare il candidato più gradito per gli elettori di centrodestra: "Mi fido dei sondaggi dei supermercati e delle spiagge visitate questa estate. È finito il tempo della Lega piccola e al rimorchio. Ora gli elettori di centrodestra ci dicono: o voi o niente".

C'è ovviamente molta attesa sulla possibilità che Salvini dia vita a un nuovo soggetto politico, ma in tal senso l'europarlamentare esclude sorprese: "Simbolo e nome resteranno immutati, ma il mio progetto è nazionale e si si rivolge a sessanta milioni di italiani e a cinque milioni di immigrati regolari che hanno i miei stessi diritti e doveri".

Non ci sarà in ogni caso una lista unica con Forza Italia, spiega: "Non è possibile, come si fa a a fare una lista comune quando sull'Europa e altro si è così distanti? Io non cambio idea in base alla legge elettorale". Del resto, sul punto, solo qualche giorno fa Salvini aveva sfidato Berlusconi a rompere gli indugi, rilanciando: "Spero si stia facendo strada la proposta della Lega, Fi dimostri che il centrodestra è compatto sostenendo una legge chiara e maggioritaria che aiuti le coalizioni".