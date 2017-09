in foto: Christopher Lee in una scena del film "Dracula" del 1958.

C’è grande attesa nel mondo editoriale dopo l’annuncio dell’uscita, nel 2018, del primo prequel ufficiale del celebre capolavoro di Bram Stoker “Dracula”. Un lavoro molto particolare, che unirà alcuni dettagli sconosciuti sulla vita dello scrittore irlandese ad alcune pagine inedite dei suoi manoscritti per raccontare agli appassionati cosa è accaduto prima del fatidico viaggio di Jonathan Harker in Transilvania.

Il libro è già un successo ancor prima della sua uscita, anche grazie al nome di uno dei due autori: il romanzo è infatti stato scritto a quattro mani da Jonathan Dylan Barker e Dacre Stoker, discendente diretto dell’autore di “Dracula”. Si parla peraltro già di un adattamento cinematografico diretto dal regista di “It”, Andy Muschietti.

Fra finzione letteraria e autobiografia

in foto: Lo scrittore irlandese Bram Stoker

La storia sarà ambientata nel 1868, e avrà come protagonista un giovanissimo Bram Stoker alle prese con alcune delle creature oscure che diventeranno protagoniste del suo libro. Da autore di una delle storie gotiche più famose della letteratura il ventunenne Bram si trasformerà nella voce narrante delle avventure che lo porteranno a scrivere “Dracula”: si tratterà di una “nuova” storia che metterà insieme finzione letteraria e autobiografia, arricchendo le già numerosissime leggende che avvolgono lo scrittore irlandese.

Ma il romanzo, a detta degli autori, sarà soprattutto il risultato di accurate e precise ricostruzioni storiche dei manoscritti lasciati incompiuti da Stoker: dalla bozza originale di “Dracula” mancano infatti ben 120 pagine che racconterebbero i fatti precedenti all’incontro di Jonathan Harker con il vampiro, in cui compare un personaggio senza nome in viaggio per la Transilvania.

Gli autori del prequel hanno lavorato sugli appunti inediti di Stoker, i ritagli di giornale conservati dallo scrittore e su questa storia lasciata incompiuta e poi esclusa dal romanzo del 1897, nell'intenzione di ridare vita ad una storia ancora ricca di dettagli da scoprire proprio attraverso la voce del suo autore.

Da semplice metafora di un’infanzia solitaria e malinconica la “leggenda” secondo la quale il piccolo Bram, sempre malato e di costituzione molto debole, abbia coltivato fin da bambino l’incontro immaginario con i suoi mostri, si trasforma ora in un nuovo attesissimo romanzo. La narrazione si concentrerà infatti sul giovane Stoker e sulla sua famiglia, e sull'incontro con un male terribile intrappolato in un’antica torre. Anche per ricostruire la biografia del noto scrittore i due autori hanno lavorato sui documenti ufficiali e su una ricca serie di dettagli inediti sulla vita di Bram Stoker: dettagli che verranno arricchiti dal racconto fantastico del presunto incontro, realmente avvenuto, con le creature malvagie che popolano il suo romanzo.