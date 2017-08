Nella mattinata del 10 agosto un ragazzo di 27 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Tonfano, Marina di Pietrasanta, località balneare della Versilia. Stando alle prime ricostruzioni, lo scooter guidato da un sedicenne con a bordo una coetanea, transitando in una zona interdetta al traffico, si sarebbe scontrato con il mezzo del 27enne. Il violentissimo impatto è stato fatale, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Trasportato all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore, il 27enne è morto a causa dei molteplici traumi riportati nel tremendo schianto. I vigili hanno accertato che alle ore 04 del mattino circa, il ciclomotore Yamaha condotto dal minorenne, mentre transitava in via Versilia nonostante il divieto di transito imposto dalla vigente area pedonale, collideva con la moto Yamaha 600 condotta da un ragazzo di 27 anni di Camaiore che percorreva via L. Da Vinci.

Il minorenne è stato visitato presso lo stesso ospedale, è stato giudicato guaribile in 7 giorni, ma è altresì risultato positivo all’assunzione di cannabinoidi. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro e gli accertamenti condotti dai Carabinieri della Stazione di Pietrasanta proseguono ulteriormente. Il minorenne è stato dunque denunciato a piede libero per omicidio stradale guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, come prevedono le nuove disposizioni di legge entrate in vigore poco più di un anno fa. Il 16enne risulta essere uno studente fiorentino in Versilia per le vacanze scolastiche.