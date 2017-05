In due fanno poco meno di duecento anni e hanno dimostrato al resto del mondo che la dignità è un bene talmente prezioso che vale la pena andarsela a strappare senza limiti d'età: la storia arriva dall'India, più precisamente da Anantapur e racconta di una figlia di nome Chandana che a 80 anni ha deciso di vendere cinque delle sue capre per costruire una toilette alla madre (che di anni ne ha 102) dopo avere inutilmente chiesto al governo di intervenire.

La donna non sopportava l'idea di vedere la propria madre costretta a soddisfare i propri bisogni accucciandosi all'aria aperta e quando qualche tempo fa l'anziana donna si è rotta una gamba mentre era dovuta uscire di casa ha deciso di risolvere la questione da sola: ha venduto le capre e ha fatto installare i servizi igienici per la madre. Un regalo che, in alcuni angoli del mondo, è confort insperato e prezioso.

Il capo del villaggio ha dichiarato ai giornalisti di non essere intervenuto per risolvere la cosa a causa di alcuni problemi con il capo distretto, scaricando tutte le proprie responsabilità. Ora i funzionari distrettuali hanno promesso di avviare un'indagine per capire cosa si effettivamente successo.

Ma non è la parte burocratica che ci interessa qui, ora: nel gesto di Chandana ci sono l'amore e la cura dell'essere figlia che supera la stanchezza dell'età e del tempo e si ostina a volere dignità per le persone che amiamo. Come scrive Oliver Wendell Holmes

La giovinezza appassisce, l’amore viene meno, le foglie dell’amicizia cadono, ma la speranza segreta di una madre sopravvive più a lungo di tutto.

Ci sono, in giro negli angoli dei Paesi del mondo, monumenti alla madre che non rientrano nelle gallerie fotografiche dei giornali in occasione della festa una volta all'anno eppure hanno dentro il sudore, l'amore e l'impegno di un'opera d'arte anche se sono a forma di un water. Ci sono storie che raccontano quanti ricchi, umanamente ricchi, esercitano l'amore dell'essere figli, anche lì dove la povertà ci spinge a chiudere gli occhi. E sono gioielli. Da raccontare.