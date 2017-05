Continua il piano di assunzione lanciato nello scorso gennaio dal gruppo ferroviario Ntv. Dopo una prima tranche di assunzioni nel marzo scorso, la compagnia infatti in questi giorni ha dato il via alle selezioni per l'assunzione di nuovi steward e hostess che dovranno viaggiare sul noto treno Italo dell'alta velocità. La compagnia italiana Nuovo Trasporto Viaggiatori in particolare sta cercando 48 persone da impiegare come personale di bordo sui treni dell'alta velocità in tutta Italia. Le sedi di lavoro principale saranno Milano, Roma e Napoli. In particolare saranno diciassette posti disponibili nel capoluogo lombardo, 15 nella Capitale e 16 nel capoluogo partenopeo.

Chi è interessato però dovrà fare presto perché il termine ultimo per candidarsi è fissato all'8 maggio prossimo. Poi partiranno le selezioni che porteranno entro i mesi di agosto e settembre alle vere e proprie assunzioni. A chi supererà le prove sarà proposto un contratto di apprendistato di 24 mesi con uno stipendio base di circa 1.200 euro netti che potranno aumentare con festivi, notturni e trasferte fino a un massimo di 1500 euro al mese.

Per candidarsi bisogna andare sul sito dell'azienda (www.ntvspa.it) e inviare il proprio curriculum. I requisiti base richiesti sono un diploma come titolo di studio, un'ottima padronanza della lingua italiana, un inglese fluente e, preferibilmente, la conoscenza di una seconda lingua straniera, oltre ovviamente alla disponibilità a lavorare su turni, nei festivi e fuori dal distretto di assegnazione. Saranno valutati anche attitudine alla vendita e un aspetto curato. Avranno una chance in più coloro che hanno avuto esperienze di lavoro pregresse in alberghi, tour operators, crociere e compagnie aeree.

La selezione avrà tre fasi: prima saranno somministrati test psicoattitudinali affiancati a prove di gruppo in italiano e inglese, una seconda fase con una giornata di prove selettive di gruppo e individuali e un colloquio in inglese. Infine un colloquio direttamente con i responsabili di NTV. Dopo l'assunzione e prima di iniziare il lavoro a bordo, inoltre è previsto un corso di formazione retribuito di tre settimane.