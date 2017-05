"Questa sera avete scelto l'audacia, e l'audacia la porteremo avanti perché è quello che i francesi aspettano da noi, è quello che il mondo aspetta da noi. Attendono che la Francia li sorprenda, è quello che faremo". Sono state queste le prima parole di Emmanuel Macron, nuovo presidente della Repubblica francese, pronunciate davanti a una folla di suoi sostenitori sulla piazza del Louvre di Parigi. Il capo dello Stato, eletto dopo aver sconfitto la candidata di estrema destra Marine Le Pen, è arrivato sul palco sulle note dell'Inno alla Gioia, l'inno dell'Europa, come a ribadire il suo spirito fortemente europeista.

Macron ha quindi detto: "Oggi l' Europa e il mondo ci guardano, si aspettano che difendiamo ovunque lo spirito dell'Illuminismo, a volte minacciato", "il compito che ci aspetta è immenso e inizierà già domani", ha dichiarato il presidente ai suoi sostenitori. "Stasera voglio anche dire qualche parola per i francesi che hanno votato per me senza condividere i nostri pensieri, ma per difendere la Repubblica e di fronte all'estremismo. Conosco le divergenze e le rispetterò ma resto fedele all'impegno di proteggere la Repubblica".

"A chi ha votato per Marine Le Pen… Non fischiate, non dovete protestare. Hanno espresso rabbia, collera, delusione, a volte convinzioni che rispetto. Ma farò tutto il possibile nei prossimi 5 anni perché non ci sia più alcuna ragione per votare l'estremismo. Vi servirò in nome del nostro motto: libertà, eguaglianza, fratellanza, vi servirò sulla base della fiducia che mi avete attribuito, vi servirò con amore, viva la repubblica, viva la Francia", ha concluso Macron, non prima di aver ringraziato la sua famiglia e la moglie Brigitte, che ha chiamato accanto a sé sul palco chiudendo il suo intervento sulle note della Marsigliese, l'inno francese.