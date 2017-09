"Rilancio della centralità del lavoro, possibile sviluppo della regione Puglia, caporalato e politiche giovanili". Questi alcuni dei temi, annunciati durante la conferenza stampa a Bari dal segretario generale Cgil Puglia, Pino Gesmundo, al centro della quarta edizione delle Giornate del Lavoro, la tre giorni organizzata dalla Cgil a Lecce. Ad alternarsi, dal 15 al 17 settembre, saranno politici, rappresentanti delle istituzioni e dei sindacati, lavoratori e studiosi per parlare del Futuro del lavoro dopo l'era della disintermediazione, titolo e argomento centrale della rassegna.

Il festival inizierà venerdì 15 settembre alle 16:30 al Teatro Apollo dove a prendere la parola saranno il segretario generale della Cgil Lecce, Valentina Fragassi, il sindaco della città, Carlo Salvemini, il presidente della Provincia, Antonio Maria Gabellone, il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il segretario generale della Cgil Susanna Camusso. Gli appuntamenti andranno avanti fino alle 23:00 dando spazio al binomio Donna e lavoro con una mostra della fotografa Cecilia Mangini; si parlerà poi di giovani ed economia con Non è un'economia per i giovani, uno degli interventi a cura del giornalista dell'Agi Paolo Borrometi, direttore anche de laspia.it, testata online attraverso cui Borrometi ha denunciato gli affari dei clan mafiosi in Sicilia. Sarà poi la volta dell'incontro, delle 21:30, dal titolo Welfare: l'Equilibrio del benessere, e nel finale di serata la proiezione di film e video inediti dell'archivio storico Cgil: Con la furia di un ragazzo, I trentin una famiglia in esilio e I giovani. Il lavoro. La crisi.

Tra gli appuntamenti della seconda giornata Oltre il dialogo l'accordo, dove interverranno sia il sindaco di Napoli Luigi De Magistris che quello di Roma Virginia Raggi; a seguire il focus Legalità e partecipazione con la presidente della commissione Antimafia Rosy Bindi e il ministro della Giustizia Andrea Orlando. Nel pomeriggio verrà anche presentato il libro Meccanoscritto di Ivan Brentari, romanzo che parla delle trasformazioni del lavoro attraverso la voce dei lavoratori stessi, e alle 22:00 Roberto Vecchioni chiuderà la serata con le sue canzoni.

Domenica 17 settembre il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il segretario confederale Cgil Maurizio Landini parleranno di Politica Industriale: Cosa del ‘900? e il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti interverrà nel dibattito La fine del lavoro?. La rassegna terminerà con l'intervista di Ferruccio De Bortoli al segretario generale della Cgil Susanna Camusso.