Diverse persone sono state accoltellate in Finlandia, nella città di Turku, nel sud-ovest del Paese. Lo riferiscono i media internazionali. Una persona, da quanto si apprende, sarebbe stata arrestata. Lo ha affermato la polizia, che secondo quanto riportano media locali avrebbe sparato alle gambe dell'uomo e lo avrebbe immobilizzato. Testimoni riportano di un corpo coperto da un lenzuolo e di due feriti. La polizia, stando a quanto scrivono i media locali, ha invitato la popolazione a stare lontana dal centro della città. L'attacco è avvenuto nella piazza del mercato, nel centro della città. Almeno altre due persone sono rimaste ferite, secondo l'emittente nazionale Yle.

"Aggressori urlavano Allahu Akbar" – Nelle prime immagini dell'attacco pubblicate sui social network si sentono delle urla e si vedono persone in fuga nelle strade della città finlandese. "Erano in tre, correvano in mezzo alla strada e gridavano Allahu Akbar", è quanto scrive la tv svedese Yle citando testimoni a Turku. La polizia finlandese ha twittato in seguito: "Diverse persone accoltellate al centro di Turku. La polizia ha sparato al sospetto accoltellatore. Una persona è stata catturata".