in foto: La statua di Socrate, icona universale del pensiero

L’Irlanda vuol portare la filosofia sui banchi di scuola sin dalle elementari. L'obiettivo è quello di preparare i ragazzi al proprio futuro, coltivando l'arte del pensiero e del ragionamento. Notizia felice, sopratutto se messa in paragone ad alcune sconfortanti dichiarazioni del 2013, anno in cui alcuni economisti della Oxford University pronosticarono un futuro in cui il 50% delle mansioni professionali sarebbe stato sostituito dai robot, che sono ormai una realtà tengibile nelle realtà più industrializzate. Ma il pensiero e l'elaborazione non potrà mai essere sostituito da nessuna macchina, è per questo che è utile sensibilizzare presto allo studio della filosofia sin dall'età infantile e l'Irlanda sarà così a breve.

L’Irlanda che premia la filosofia.

Il risvolto della medaglia dell'incremento tecnologico sarà proprio la necessità di sapersi muovere nella simultaneità di elementi sempre più connessi e questo richiederà una capacità di pensiero più abile. Gli stimoli a cui saremo sottoposti nel futuro prossimo aumenteranno e a grande velocità. Interessante la considerazione del presidente irlandese Michael Higgins, che ha introdotto la filosofia tra le materie insegnate nelle scuole

L’insegnamento della filosofia è uno degli strumenti più potenti che abbiamo a nostra disposizione per far imparare ai ragazzi come comportarsi in maniera libera e responsabile in un mondo che è sempre più complesso, interconnesso e incerto.

La svolta voluta da Higgins.

Proprio nel 2013 lo stesso Higgins, mentre l’Irlanda soffriva la sua crisi economica, aprì un dibattito trovare soluzioni alla disoccupazione. Di recente sono stati coinvolti ragazzi tra i 12 e i 16 anni per invitarli a riflettere sullla preparazione di un buon curriculum. Higgins in questa iniziativa ha avuto l'appoggio di sua moglie Sabina, laureata in filosofia per sensibilizzare allo studio della materia, il migliore strumento per affrontare le crisi e le sfide del nostro tempo.