Da qualche tempo il giovane trentenne lavorava per un'anziana signora di 84 anni residente a Fiesso D'Artico, in provincia di Padova, impiegato come badante. Tra i suoi compiti, il trentenne avrebbe dovuto assistere l'anziana donna nelle incombenze della vita quotidiana, ma così in realtà non è stato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, che hanno agito in seguito alla denuncia sporta dalla figlia dell'84enne, il ragazzo avrebbe a più riprese sottoposto l'anziana ad attenzioni sessuali non gradite.

Ad un certo punto l'uomo, che in passato aveva lavorato per la Protezione civile, aveva anche filmato alcuni di questi atti sessuali con la donna di 84 anni e avrebbe successivamente inviato questo video via WhatsApp a diverse persone che conosceva. Il filmato, però. è giunto anche sul telefonino della figlia dell'anziana donna veneta, che ha provveduto immediatamente a sporgere denuncia e pochi giorni fa il trentenne, che ha preferito patteggiare l'accusa di violenza sessuale, ha concordato una pena di due anni (pena sospesa) con sei mesi di lavoro di pubblica utilità in un'associazione di Padova.