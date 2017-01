Completamente nuda ha rubato una volante della polizia della contea di Maricopa, nel sud dell'Arizona, ed è fuggita lungo l'autostrada. La protagonista della vicenda, avvenuta lo scorso 5 dicembre e di cui parla l'emittente locale 12news.com con tanto di video dell’inseguimento, è una donna di Gila Bend, piccolo centro dello Stato americano. Lisa Luna ora si trova in carcere. Secondo le ricostruzioni, avrebbe fatto diversi chilometri completamente nuda e in stato confusionale. Quando un agente ha cercato di prestarle aiuto, lo ha aggredito – provocandogli anche una frattura alla mano al poliziotto – e si è infilata nell’auto di servizio ed è partita. Il poliziotto è stato quindi costretto a chiamare i rinforzi per un inseguimento durato oltre un’ora e 160 chilometri su una strada interstatale.

Lisa Luna è una donna senza fissa dimora e dipendente da droghe sintetiche. “Mi sentivo come impossessata, non capivo ciò che facevo, ero nuda perché sentivo bruciare il mio corpo” ha detto. “Sono stata drogata da mia cugina, deve avermi messo qualcosa nel piatto il giorno di Natale”. La donna rischia una condanna molto pesante per tutta una serie di reati: dal furto aggravato, passando per la resistenza e aggressione a pubblico ufficiale fino alla falsa testimonianza.