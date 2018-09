Il padre di un 14enne vittima di bullismo, trovato morto, impiccato, in un bagno della sua scuola dalla sorella, ha chiesto le dimissioni del preside della St. John Lloyd Catholic School del South Wales. Byron John è convinto che suo figlio Bradley oggi sarebbe ancora vivo se fosse stato fatto di più per affrontare i bulli che tormentavano il ragazzino. "Sono molto infelice per il modo in cui la scuola ha gestito le cose prima che Bradley morisse, nel giorno in cui è successo e da allora. Eravamo già preoccupati per nostro figlio, così come lo erano gli operatori sanitari che aiutavano Bradley” dice il padre. “Sto chiedendo le dimissioni del preside insieme a gli altri insegnanti che hanno lasciato crollare mio figlio”. L’uomo ha tenuto una protesta pacifica insieme ad altri genitori alle porte della scuola. “Sto facendo del mio meglio per sostenere sua figlia, è stata lei a trovare suo fratello morto la scorsa settimana” aggiunge.

Bradley ha ricevuto i primi soccorsi sul posto ed è stato subito portato in un ospedale vicino, ma purtroppo non si è mai ripreso. "Siamo devastati per la perdita di Bradley, era un individuo carismatico, meraviglioso e amato. Bradley era il centro assoluto del nostro mondo. Vorremmo ringraziare tutti per il loro supporto in questo orribile momento. Ha significato così tanto per tutta la famiglia” ha aggiunto Bryron. Glynog Davies, membro del comitato esecutivo per l'istruzione e i servizi per l'infanzia, ha dichiarato ai media inglesi: "È in corso un'indagine formale e quindi non è appropriato speculare sulle circostanze che hanno portato a questo tragico incidente".