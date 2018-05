Giovani geni dell'informatica, ma soprattutto ragazzi estremamente generosi ed altruisti: sono i membri del team New Horizon, studenti che si sono conosciuti tra i banchi dell'Istituto tecnico industriale Avogadro di Torino che hanno deciso di fare squadra per coltivare e sviluppare ai massimi livelli la loro passione per l'informatica, anche partecipando a concorsi nazionali che ne stimolassero competenze e creatività. Ebbene, i ragazzi hanno dimostrato di essere così in gamba da aver partecipato a delle "competizioni" nazionali, in una delle quali sono riusciti ad aggiudicarsi un premio di 10mila euro per aver sviluppato una app che consente alle persone con disabilità di usare al meglio i social network.

Non hanno però solo una competenza informatica, ma fortunatamente anche un grande cuore: quei 10.000 euro infatti hanno deciso di devolverli al Comitato Maculopatie Giovanili dell'A.P.R.I. Onlus e ad Alessandro, un loro amico che sta diventando cieco, ma ha ancora molta voglia di crescere e miglioararsi nel mondo dell'informatica. Con quei soldi potrà acquistare anche il computer che tanto desidera e che gli consentirà, anche quando avrà perso la vista, di continuare a studiare.

Intervistati da Today, i membri del Team Horizon hanno commentato la loro decisione: "Conosciamo Alessandro, è un ragazzo affetto da maculopatia con una grande passione per l'informatica e abbiamo deciso di donare i diecimila euro che abbiamo vinto alla sua associazione e a lui, perché sappiamo che ha bisogno di un nuovo computer".