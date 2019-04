Due educatrici di un asilo privato di Crescentino, in provincia di Vercelli, sono state interdette per un anno dalla professione in seguito a un'inchiesta su presunti maltrattamenti sui minori. A eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri. Le indagini avevano avuto inizio alla fine dello scorso anno dopo la denuncia di una madre che si era recata ai carabinieri di Crescentino riferendo che la figlia, di poco meno di tre anni, era rientrata dall'asilo con un labbro rotto e dei lividi sul viso, e che la spiegazione delle insegnanti – che avevano parlato di una caduta accidentale – non era apparsa convincente. Durante gli accertamenti, che sono stati coordinati dal pubblico ministero Davide Pretti della procura di Vercelli, all'interno scuola per l'infanzia sono stati posizionati microfoni e telecamere. Le destinatarie delle misure interdittive sono solo due delle quattro maestre.

Le due maestre avevano ripetutamente spiegato alla mamma della bimba che quei lividi erano dovuti alla spiccata vivacità della piccola: in un primo momento i genitori hanno creduto a questa versione, ma poi si sono insospettite ed hanno denunciato ai carabinieri. Alle destinatarie delle misure interdittive, due sole delle quattro educatrici dell’asilo nido privato interessato, di 45 anni e 31 anni, entrambe residenti nel Vercellese, è stato imposto il divieto temporaneo di esercitare la professione in qualsiasi altro istituto sia pubblico che privato per la durata di un anno. Proprio nel tentativo di non provocare un disagio alle famiglie, che hanno necessità della struttura per la custodia dei figli, il provvedimento è stato eseguito alla nelle ore pomeridiane, quando la scuola era ormai chiusa, in modo da prevedere la sostituzione delle insegnanti già per la mattina di oggi.