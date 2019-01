Terribile e assurdo episodio di violenza sugli animali nelle scorse ore a Vasto, in provincia di Chieti. Qualcuno ha attirato una gattina in strada facendo finta di volergli dare una ciotola di cibo ma quando il felino si è avvicinato è stato bersagliato da una petardo che l'ha ucciso all'istante. A denunciare l'accaduto al giornale locale Vastoweb, sono stati i residenti del zona che da tempo si occupano della gattina. Ad essere presa di mira infatti è stato un gatto appartenente a una colonia felina di circa venti esemplari di cui da tempo residenti della zona si prendono cura.

"Mascherina una bella gattina della nostra colonia felina in via Spataro, è stata appena uccisa da un petardo dopo essere stata attirata con una ciotola di cibo. L'esplosione le ha devastato la testa" ha raccontato un residente mostrano le macabre foto del gatto barbaramente ucciso. " In questo quartiere ci sono dei ragazzini maleducati che lanciano petardi dappertutto, tanto che uno ci è stato tirato in testa mentre davamo da mangiare alla colonia di gatti della zona. Abbiamo molti gatti e non possiamo tenerli tutti in casa e stando in strada in serate come queste può accadere di tutto" ha concluso l'uomo