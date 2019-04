Aveva un fortissimo mal di denti per questo aveva deciso di recarsi nel più vicino ospedale per farsi visitare da un medico e farsi dare una cura ma dalla struttura sanitaria in realtà non è mai più uscita viva: la donna non è stata vittima di un caso di malasanità ma di una brutale aggressione da parte di un branco di addetti dello stesso ospedale che l'ha violentata e poi uccisa. La terribile storia di violenza arriva dal Pakistan dove ora la polizia ha fermato e arrestato tre dei presunti stupratori mentre un quarto, identificato, si è dato alla fuga e risulta introvabile ma gli agenti gli stanno dando la caccia.

A scoprire il cadavere della giovane donna al Sindh Government Hospital di Korangi, nel distretto di Karachi, è stata la madre che si era impensierita perché la figlia non tornava a casa. Alla signora era stato comunicato che la paziente era stata trasferita ma dopo essersi recata in un altro ospedale ha scoperto che non era vero. Al ritorno in ospedale, la donna ha iniziato a guardarsi intorno nei locali trovando la figlia morta distesa su una barella in una delle stanze sul retro. A questo punto le hanno detto che era morta diverse ore prima durante le cure a causa di una fatale reazione a un antibiotico che le era staro somministrato. In realtà dall'autopsia chiesta dia familiari è emersa una realtà agghiacciante: la ragazza è stata stuprata e infine uccisa. accusati paramedici, infermieri e un dottore.