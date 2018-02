Ancora una sparatoria, e ancora una volta il teatro è una scuola degli Stati Uniti, la Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida. Un ragazzo armato ha aperto il fuoco sugli studenti poi è riuscito a fuggire. Il bilancio è di almeno 17 morti e una ventina di feriti, alcuni dei quali verserebbero in gravi condizioni. Il complesso scolastico è frequentato da oltre tremila studenti dai 9 ai 12 anni. Il responsabile dell'ennesimo assalto armato a una scuola statunitense sarebbe uno studente, o ex studente, problematico, Nicholas Cruz, 20 anni. Scappato dalla scuola, è stato catturato a circa un chilometro e mezzo di distanza dopo il massiccio intervento della polizia.

La polizia di Coral Springs ha fatti sapere su Twitter che l'edificio scolastico è stato chiuso e che al suo interno sono ora barricati professori, studenti e personale amministrativo, e che dovranno rimanervi fino a quando la polizia non ripristinerà condizioni di sicurezza adeguate. Immagini televisive dall'alto hanno mostrato l'arrivo dei soccorritori: almeno una persona è stata caricata in ambulanza e trasportata in ospedale, mentre molti altri sono stati medicati sul posto.

L'area interessata dalla sparatoria è stata immediatamente raggiunta da un ingente numero di agenti di polizia e – stando a quanto riporta dalla CNN – persino da un carro armato. Nel frattempo l'attentatore è riuscito a darsi alla fuga ed è scattata una caccia all'uomo in tutta la città, culminata con il suo arresto.