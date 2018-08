Paura a Jacksonville, in Florida: una sparatoria si è verificata domenica 26 agosto, quando in Italia era tardo pomeriggio, durante una partita del torneo di videogames, meglio noto come torneo di Madden, dedicato al football NFL, in corso in un bar del complesso Jacksonville Landing, centro commerciale pieno di negozi e punti ristoro. Al momento, ci sarebbero 4 morti e almeno 11 feriti, mentre la polizia locale ha avvertito tramite Twitter cittadini e curiosi di restare lontano dall'area interessata. Testimoni riferiscono alla stampa locale di aver sentito numerose ambulanze dirigersi verso il luogo della strage. Il killer sarebbe tra i partecipanti alla competizione. Dopo aver gareggiato e perso, avrebbe aperto il fuoco. Poi sarebbe stato ucciso, riferisce lo sceriffo su Twitter, ma ci sarebbe un secondo sospetto.

In un video registrato in diretta nel corso della competizione e visibile sul sito web Twitch, si sente chiaramente il rumore degli spari, poi la telecamera puntata sui giocatori si disconnette e si sentono urla di terrore di concorrenti e spettatori. La clip è stata poi rimossa dal sito.

La società CompLexity Gaming, tra gli organizzatori del torneo di videogame, ha scritto, sempre su Twitter: "Sembra che ci sia stata una sparatoria all’evento e che YoungDrini sia stato ferito di striscio a una mano. Si è allontanato dal posto ed è al sicuro. Daremo aggiornamenti quando maggiori informazioni saranno disponibili". Il Madden NFL, infatti, è un videogioco basato sulla Nfl, il torneo di football. La competizione era in corso al GLHF Game Bar di Jacksonville. Drini Gjoka, che ha vinto la scorsa edizione, afferma su Twitter di essere ora al riparo dopo che colpi di arma da fuoco lo hanno colpito al pollice. "Sono fortunato. Il proiettile ha colpito il mio pollice. Il peggior giorno della mia vita", ha scritto.

Non è la prima volta che in Florida si registra una sparatoria di massa. Tra gli eventi più recenti, la strage di Orlando del 2016, quando il 29enne Omar Mateen aprì il fuoco dentro un locale notturno frequentato soprattutto da gay ispanici. Il bilancio fu molto più pesante: 49 morti e 53 feriti. E' di quest'anno, invece,"la strage di San Valentino", avvenuta dentro il liceo Marjory Stoneman Douglas nella cittadina di Parkland, che ha provocato la morte di 17 persone e il ferimento di altre 17.