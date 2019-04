in foto: Incidente in Colorado (Twitter).

Un maxi incidente si è verificato nella giornata di ieri, giovedì 25 aprile, a Lakewood, a pochi passi da Denver, in Colorado, Stati Uniti. Un rimorchio per trattori si è scontrato a tutta velocità con almeno 12 auto e 4 furgoni, fermi nel traffico sull'autostrada 70 a causa di un precedente sinistro che aveva coinvolto anche uno scuolabus, prima di prendere fuoco ed esplodere. Almeno 10 sono le persone ferite, trasportate immediatamente negli ospedali della zona, mentre ancora non è stato confermato il numero dei morti, che tuttavia dovrebbe essere alto. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l'autobus con a bordo una scolaresca si è scontrato con una vettura, ma nessuno degli studenti ha riportato serie lesioni. Mentre erano in corso le operazioni di soccorso e la circolazione sulla strada era ferma, un mezzo di grandi dimensioni ha impattato a tutta velocità contro le macchine bloccate in coda.

Lo scontro è stato talmente violento che il rimorchio ha preso fuoco, incendiando anche le vetture rimaste coinvolte nell'incidente, tra cui un furgone che trasportava legname. Nei video apparsi sui social media e condivisi da alcuni testimoni, si vede chiaramente una colonna di fumo nero crescere rapidamente nell'area dell'autostrada, rimasta chiusa diverse ore in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di messa in sicurezza della zona. Gli esperti del Dipartimento dei Trasporti del Colorado sta anche esaminando eventuali rischi strutturali che il rogo avrebbe causato ad un cavalcavia vicino al luogo dell'incendio. Gli inquirenti sono ora al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica di quanto successo e soprattutto le cause all'origine della tragedia: non si esclude un guasto ai freni o qualche altro problema meccanico al rimorchio. Uno dei pompieri impegnato a spegnare le fiamme è rimasto ferito, mentre si attende ancora una comunicazione precisa sul numero di morti legati all'incidente.