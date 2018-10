Dopo Florence, gli Stati Uniti si preparano all'arrivo di un altro uragano dal potenziale distruttivo, ribattezzato dagli esperti Michael. Dopo aver seminato morte e distruzione in America centrale con 13 vittime ufficiali a causa di piogge torrenziali e inondazioni, il fenomeno meteorologico ora minaccia la Florida e l'Alabama che hanno dichiarato lo stato d'emergenza. È stato di allerta lungo tutta la costa del Golfo del Messico, da Tampa, in Florida, fino a New Orleans, in Louisiana. Rick Scott, governatore della Florida, ha reso noto via Twitter di aver ordinato la chiusura degli uffici pubblici in 35 contee, dal 9 all'11 ottobre, mentre evacuazioni obbligatorie sono state ordinate in 3 contee (Wakulla, Bay e Gulf). Michael si prepara ad essere la più grave tempesta degli ultimi 15 anni a colpire la regione costiera del Panhandle, ovvero il nord ovest dello Stato. Già oggi i venti potrebbero toccare i 160 km all'ora, mentre sono previsti circa 30 cm di pioggia.

Da domani mattina, mercoledì 10 ottobre, l'uragano Michael avrà raggiunto la categoria 3 e sarà accompagnato da venti che sfioreranno i 200 chilometri orari; in serata la tempesta toccherà le coste della Florida settentrionale in prossimità di Panama City. Rick Scott, il governatore della Florida, ha allertato la guardia nazionale mettendo a disposizione 4000 persone per far fronte all'emergenza uragano. "Ogni famiglia deve essere preparata. Possiamo ricostruire la tua casa, ma non possiamo ricostruirti la vita", ha dichiarato il governatore.

Ieri l'uragano Michael è transitato su Cuba, dove l’allerta ha raggiunto i massimi. La parte occidentale dell'isola è stata la più colpita dalla tempesta tropicale, che si è poi spostata verso la costa meridionale. Lo Stato maggiore della Protezione civile ha rilasciato un avviso alla popolazione, in particolare della provincia di Pinar del Río e delle località attorno all'Avana, per l’adozione di misure preventive.