Dovete "spedire" un cane? Meglio che non vi affidiate alla United Airlines, compagnia che per questa tipologia di servizi ha mostrato di non essere un esempio di affidabilità. Tre giorni dopo la morte di un bulldog francese, infilato dai membri del personale di bordo nella cappelliera di un volo Houston-New York e morto asfissiato, Cnn riporta una notizia meno drammatica ma se possibile più surreale. Per via di uno scambio, un pastore tedesco che era diretto in Kansas è stato spedito in Giappone.

E' accaduto tre giorni fa alla famiglia Swindle, che si stava trasferendo dall'Oregon a Wichita: Irgo, il loro amatissimo cane, è stato caricato su un volo cargo dedicato al trasporto di animali di grossa taglia. L'animale, di dieci anni, avrebbe dovuto essere poi essere spedito in un deposito a Kansas City, ma quando la sua padrona è andata a prelevarlo l'addetto al deposito le ha fatto trovare un alano, e non il suo amato pastore: "Non avevano idea di dove fosse il mio cane e sono scoppiata a piangere all'istante", ha raccontato la donna alla tv Usa. "Non hanno saputo nulla fino alle due e mezza del mattino di mercoledì, quando un altro aereo è atterrato in Giappone". In quel volo, durato ben 16 ore, c'era il suo Irgo, che sarebbe stato lasciato senza cibo, acque e le medicine necessarie per curare un'infezione all'orecchio.

Ma come è potuto accadere? A quanto pare c'è stato uno scambio di cani all'aeroporto di Denver: l'alano diretto in Giappone è finito negli Stati Uniti, mentre il povero Irgo è stato trasportato a Tokyo. Naturalmente la United Airlines si è scusata per l'errore, assicurando che entrambi gli animali erano in buone condizioni di salute e promettendo di riportare entrambi a casa.