Tracce biologiche sulla pistola che ha ucciso Sissy. Nel corso degli esami forensi sulla Beretta calibro 9 in dotazione all'agente penitenziaria morta lo scorso 12 gennaio, dopo due anni di calvario, sono state rinvenute tracce di materiale biologico. Al momento non è dato sapere se si tratti di materiale ematico appartenente alla stessa Sissy o di tracce di altra natura che potrebbero non appartenere a lei. Non è chiaro neanche se le tracce siano state rinvenute nel vivo di volata della pistola, ovvero la parte interna della canna, o sulla struttura esterna.

Il caso Trovato Mazza

A marzo invece, scadrà il supplemento di indagini di 120 giorni concesso dal gip lo scorso 30 ottobre, quando è stata discussa la richiesta di archiviazione del caso. Nella nuova tranche di investigazioni nel caso aperto per ‘istigazione al suicidio' è stato concesso l'esame delle celle telefoniche e quello del pc in uso all'agente. L'esame del computer portatile di Sissy è stato disposto dal pm Elisabetta Spigarelli lo scorso 17 gennaio, ben sessanta giorni dopo che fosse stato concesso dal gip Barbara Lancieri, e cinque giorni dopo la morte della 29enne.

Impossibile risalire nel dettaglio alla dinamica dei fatti. Lo stesso 1° novembre 2016 l'ascensore dove Sissy è stata trovata in fin di vita è stato ripulito e rimesso e rimesso in funzione, compromettendo in tal modo la possibilità di rilevare impronte e DNA nel luogo dell'evento. Il cellulare della ragazza, invece, è stato ritrovato un giorno e mezzo dopo nell'armadietto del carcere della Giudecca da dove aveva preso servizio quella mattina. Tale particolare è sempre risultato anomalo dal momento che in quella zona dell'istituto il cellulare non c'è segnale del cellulare, mentre il telefono di Sissy quel giorno risulta aver ricevuto regolarmente messaggi e chiamate.