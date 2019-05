Un uomo di 54 anni, frequentatore abituale degli ambienti ultras del Torino, è stato denunciato dalla polizia per minacce aggravate, danneggiamento aggravato e porto illegale di esplosivi. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti e riportato da “La Stampa”, la sera del primo gennaio 2018, il 54enne ha posizionato e azionato un ordigno rudimentale (una “bomba” si legge sul sito del quotidiano torinese) sulla macchina della sua ex fidanzata. La vettura, una Mercedes classe A, era parcheggiata in via Sagra di San Michele, a pochi metri dalla sede sindacale della "Fiom". Gli agenti della Digos, stando a quanto riferito da “La Stampa”, hanno individuato l’uomo attraverso le immagini di impianti di videosorveglianza: le telecamere avrebbero immortalato il 54enne che, incappucciato, lascia la bomba e fugge a bordo di un'automobile.