video suggerito

Visite guidate all’isola di Montecristo: i biglietti sono sold out dopo il successo dell’omonima fiction L’isola di Montecristo, che ha ispirato l’omonimo romanzo di Alexandre Dumas padre e da cui è stata tratta la serie in onda su Rai 1, fa parte dell’arcipelago toscano. Non è visitabile durante l’anno tranne che in periodi specifici: le prenotazioni per i biglietti del 2025 sono già esaurite. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'isola di Montecristo

Le prenotazioni per le visite hanno aperto soltanto lo scorso 27 gennaio ma i biglietti sono già esauriti. L'isola di Montecristo – isola dell'arcipelago toscano divenuta celebre grazie a "Il Conte di Montecristo", romanzo di Alexandre Dumas Padre e ora anche serie su Rai 1 – ha aperto 1825 posti ai visitatori. I posti, suddivisi il 23 slot da marzo a settembre, sono andati sold out in pochissimo tempo sul portale del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. I biglietti rimasti sul sito sono quelli disponibili per i residenti delle isole Arcipelago e che prevedono la partenza con il traghetto da Piombino e da Porto Azzurro, sull'Isola d'Elba.

L'isola di Montecristo non è aperta ai visitatori se non i specifici periodi dell'anno, dove è possibile visitarla in numero contingentato e con regole ben precise stabilite dalle Guide del Parco e dei Carabinieri Forestali. Sull'isola infatti non è consentita la balneazione, la navigazione e la pesca. Inoltre, non possono accedervi né minori di 12 anni, né animali per via dei sentieri impervi e scoscesi dell'isola.

I 1825 ingressi previsti per tutto il 2025 erano divisi su sette mesi, con 75 ingressi per ogni slot. Il successo della serie Rai tratta da Il Conte di Montecristo ha fatto sì che, in pochissime ore, le prenotazioni andassero subito sold out. Certamente il successo del romanzo comporta da secoli che l'isola sia circondata da un alone di mistero e fascino. Tuttavia, il rinnovato interesse per la storia di Edmond Dantès ha portato appassionati del romanzo o semplici escursionisti a prenotarsi subito per visitare l'isola toscana. Inoltre, si tratta di una destinazione piuttosto affascinante anche perché molto diversa dalle più turistiche isola d'Elba e isola del Giglio. Il costo a persona di ogni bigliettto, comprensivo del biglietto di traghetto, era di 140 euro.