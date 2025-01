video suggerito

Come visitare l’isola di Montecristo: prenotazioni, costi e itinerari Dopo il successo della serie Rai “Il Conte di Montecristo”, apre ai visitatori l’isola omonima nell’arcipelago toscano: come prenotare la visita e quanto costa. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'isola di Montecristo

In questi giorni in cui la febbre da Il Conte di Montecristo sembra essere particolarmente alta, grazie al successo della serie Rai, arriva la notizia dell'apertura dell'isola di Montecristo ai visitatori. L'isola, che fa parte dell'Arcipelago toscano nel Mar Tirreno, fa parte dell'omonimo Parco Nazionale: si trova tra l'isola d'Elba e l'isola del Giglio. La notorietà dell'isola è dovuta in larga parte al romanzo di Alexandre Dumas padre e alle vicende del suo protagonista, Edmond Dantès, il quale decide di assumere l'identità di conte di Montecristo dopo essersi impossessato del tesoro presente sull'isola. Il tesoro diventerà strumento di potere e vendetta. Pur essendo fulcro della fiction in onda su Rai 1, la serie non è stata girata sull'isola omonima, questo anche perché l'isola di Montecristo è una riserva naturale incontaminata e per questo da tutelare. Proprio per questo l'apertura delle prenotazioni, avvenuta lo scorso 27 gennaio, mette in palio 1825 posti, divisi in 23 slot, per l'intero 2025: l'obiettivo è consentire di ammirare il paesaggio pur tutelandolo.

Come prenotare una visita sull'isola di Montecristo

Le visite sull'isola di Montecristo possono essere prenotare sul sito del Parco dell'Arcipelago. Attualmente i 1825 posti sono andati esauriti, ma sono ancora disponibili i 100 posti prenotabili dai residenti dell'isole dell'arcipelago toscano. Non è ancora noto se ulteriori posti saranno resi disponibili.

Le regole per visitarla sono comunque rigide: non è consentita la balneazione, la navigazione e la pesca a 1 km dalla costa. Inoltre, non possono accedervi né minori di 12 anni né animali. La visita, inoltre, dev'essere svolta secondo le direttive delle Guide del Parco e dei Carabinieri Forestali. Il calendario prevede 23 date che vanno dal 22 marzo al 21 settembre: essendo vietato il pernottamento il viaggio è di andata e ritorno in giornata. I posti disponibili per ogni singola visita organizzata sono 75.

Leggi anche Quali sono le location italiane de Il Conte di Montecristo: i luoghi a Roma e Torino

Quanto costa visitare l'isola di Montecristo

La partenza dei traghetti sarà da Piombino, in provincia di Livorno, con scalo a Porto Azzurro: il costo a persona è 140 euro. Oltre alla visita guidata, nelle date del 5 aprile e del 5 settembre è stata organizzata un'escursione fino a 645 metri di altezza sul Monte della Fortezza, uno dei più alti di tutto l'arcipelago: si tratta di un sentiero per escursionisti esperti. Per loro la permanenza sull'isola verrà protratta di un'ora.