video suggerito

Traffico nel deserto, in Cina installati semafori che regolano il passaggio dei cammelli Per non rimanere bloccati tra le dune è stata installato un sistema di semafori che però sono diventati delle vere e proprie attrazioni turistiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il deserto è l'ultimo luogo dove ci si aspetta di trovare dei semafori, eppure non è raro trovarne tra le dune del monte Mingsha e del Crescent Spring Scenic Spot in Cina. Il traffico dei cammelli era diventato un problema e stava iniziando a creare delle difficoltà, così è stato deciso di installare una serie di segnali luminosi che ne stabilissero la precedenza. Un modo per non fare innervosire i turisti che, in fuga dalle grandi città, non si aspettano di ritrovarsi in un ingorgo nel mezzo delle dune sabbiose.

Come funzionano i semafori per cammelli

Il principio è esattamente lo stesso dei semafori per le macchine: con la luce verde si può passare mentre con quella rossa ci si ferma, solo che l'immagine che si illumina è quella di un cammello a due gobbe. Il sistema è stato installato nel 2021 nella Cina nord occidentale e si compone di decine di semafori lungo il percorso panoramico per consentire ai pedoni di attraversare. Da un lato della strada, infatti, si vede la classica immagine dell'omino.

Nonostante i semafori abbiano contribuito a velocizzare i giri in cammello nel deserto, questo non hanno reso la zona meno trafficata: i semafori sono diventati una vera e propria attrazione turistica. Secondo quanto riportato da China Daily, Wang Youxia, vice direttore generale della società responsabile delle operazioni del punto panoramico, ha affermato che più di 3,7 milioni di turisti hanno visitato l'anno scorso, di cui il 42% ha optato per un giro in cammello. Secondo il sito web, l'area panoramica ospita circa 2.000 cammelli, ciascuno dei quali trasporta più turisti al giorno.