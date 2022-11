Si vende la casa dei Goonies, famosa location del film di Steven Spielberg Il proprietario della casa dei Goonies ha deciso di vendere l’iconica location del film Steven Spielberg per un valore oltre 1,7 milioni di dollari.

A cura di Clara Salzano

La casa dei Goonies

Ogni anno ad Astoria si festeggia il Goonies Day, il 7 giugno, giorno dell'anniversario dell'uscita del film cult di Steven Spielberg. Il regista ha infatti girato in questa cittadina nell'Oregon la maggior parte delle scene del film. Sono tanti i fan dei Goonies che inoltre visitano le location del film durante tutto l'anno e spesso capita che gli abitanti di Astoria accolgano anche le persone. Tuttavia il proprietario della casa dei Goonies, grande fan anche del film, dopo aver sempre accettato sempre nel tempo i numerosi visitatori, ha deciso di vendere l'iconica location.

I Goonies di Steven Spielberg

La casa dei Goonies è in vendita e i fan del film cult hanno la possibilità di vivere all'interno della vera location di Steven Spielberg. I Goonies è un film su un gruppo di giovani amici che lotta per proteggere le proprie case da un country club in espansione e da minacce di pignoramento finendo per scoprire una vecchia mappa del tesoro che li condurrà in un'avventura che permetterà loro di salvare il quartiere "Goon Docks". L'abitazione usata per il film è una tipica casa in stile vittoriano ad Astoria costruita nel 1896. La casa gode di una bella vista fiume Columbia che sfocia nell'Oceano Pacifico ed è stata quotata per un valore di 1,7 milioni di dollari.

La vera casa del film

I Goonies è un film cult del 1985 diretto da Steven Spielberg. La casa usata come location dalla produzione, con il suo storico porto ad Astoria, nell'Oregon, è meta di pellegrinaggio dei fan del film. In occasione del 30° anniversario dall'uscita del film il proprietario della casa, Sand Preston, ha contato circa 1.500 visitatori giornalieri nel 2015 tanto da dover mettere cartelli di divieto di accesso alla proprietà. I funzionari della città intervengono spesso per trovare un compromesso tra i residenti di Astoria che vorrebbero avere maggiore privacy e i fan del film che vogliono scattare foto delle location. Astoria e la sua costa frastagliata ha fatto da sfondo inoltre anche ad altri film famosi degli anni '80 e '90, come Kindergarten Cop con Arnold Schwarzenegger.