Dove è stato girato Whitney – una voce diventa leggenda: le location del film ora al cinema Dal 23 dicembre 2022 è al cinema il film Whitney: una voce diventata leggenda che racconta la vita e la carriera di.

A cura di Clara Salzano

Il film Whitney Houston

È al cinema il film Whitney: una voce diventata leggenda sulla vita e la carriera della famosa cantante e attrice Whitney Houston. Naomi Ackie interpreta l'icona della musica nel film diretto da Kasi Lemmons. Whitney: una voce diventata leggenda è un film biografico che racconta l’incredibile ascesa di una delle voci più amate di sempre e conduce il pubblico in un viaggio nella vita emozionante della star americana. Le riprese sono state girate a partire da agosto 2021 e si sono concluse nel dicembre dello stesso anno. Il film è stato realizzato tra il Massachusetts, New Jersey, Florida e New York. Vediamo tutte le location di Whitney: una voce diventata leggenda.

Naomi Ackie nel ruolo di Whitney Houston nel film

Boston, Massachusetts

La maggior parte delle riprese del film Whitney: una voce diventata leggenda sono state realizzate a Boston, in Massachusetts. Le scene in cui Houston canta in chiesa sono state girate nella Peoples Baptist Church all'830 di Tremont Street, Roxbury. Al Citizens Bank Opera House al 539 di Washington Street sono state invece riprese le scene in cui la cantante partecipa ai Soul Train Music Awards. La famosa performance di Houston agli American Music Awards del 1994 è stata registrata al Boch Center – Wang Theatre al 270 di Tremont Street.

La scena iniziale di Houston in chiesa nel film

Quando Whitney Houston discute col marito Bobby Brown nel film, le riprese sono state realizzate a Broadway Bridge, vicino a South Boston. Altre parti del film biografico sulla famosa cantante sono inoltre state girate dentro e vicino all'Emerson Cutler Majestic Theatre al 219 di Tremont Street, Roslindale e a Congress Street.

L’Emerson Cutler Majestic Theatre di Boston

Arlington, Massachusetts

Arlington si trova sempre in Massachusetts, a nord di Boston, ed è stata un altro set per le riprese del film Whitney: una voce diventata leggenda. Secondo alcune indiscrezioni del team di produzione in città è stato utilizzato il parcheggio della Saint Camillus Parish al 1185 Concord Turnpike per alcune scene aggiuntive del film. Inoltre il cast e la troupe sono stati avvistati all'interno di una delle proprietà nei pressi al 18 di Randolph Street, opportunamente con finestre e porte oscurate, per girare alcune sequenze chiave del film.

18 di Randolph Street

Altre località negli USA

Per le riprese, il team di produzione si è recato anche in altre località del Massachusetts. Le scene in cui Houston canta l'inno nazionale al Super Bowl nel 1991 sono state riprese dentro il Gillette Stadium al 1 Patriot Place di Foxborough.

La scena del Super Bowl nel film

Altre scene sono state girate all'aeroporto regionale di Worcester, al 375 Airport Drive di Worcester, vicino al terminal e alla pista del Rectrix Aerodrome Center. Si vedono inoltre alcune immagini dall'alto di New York, mentre scene aggiuntive sono state girate anche in New Jersey e in Florida, soprattutto a Newark e Tampa.