Santa Claus Express, da dove parte il treno notturno che porta alla casa di Babbo Natale: costi e fermate

Il Santa Claus Express è un treno che viaggia di notte da Helsinki fino a Rovaniemi, la città di Babbo Natale. Ecco costo dei biglietti, tratte e fermate.

Villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi

Il Santa Claus Express è un treno notturno finlandese a due piani che viaggia da Helsinki fino alla Lapponia del Nord. Fa tappa nella gettonatissima Rovaniemi, dove risiede Babbo Natale: è la sua città ufficiale, che attira ogni anno tantissimi turisti curiosi di conoscerlo e incontrarlo da vicino, di vederlo nel suo mondo. Il viaggio a bordo del treno attraversa spettacolari paesaggi innevati e borghi che sembrano usciti da una fiaba, dunque è un'esperienza davvero memorabile. Il viaggio da Helsinki a Rovaniemi dura 12 ore e il biglietto ha un prezzo variabile a seconda dei servizi di cui si vuole usufruire a bordo.

Cos'è il Santa Claus Express, il treno finlandese verso la Lapponia

Nel mese di dicembre tantissimi turisti da ogni parte del mondo si riversano in Lapponia, affascinati dalle sue atmosfere magiche e dai suoi paesaggi invernali innevati. Qui, nell'estremo Nord, il sole non tramonta per settimane in estate e non sorge per settimane in inverno. Questa terra ospita in particolare un'attrazione, che piace a grandi e piccini: il Villaggio di Babbo Natale (Santa Claus Village). Per agevolare il raggiungimento di questo luogo unico al mondo, esiste un treno apposito che porta dritto lì, alla scoperta della terra che fa da residenza ufficiale di Babbo Natale. Rovaniemi è anche una location che si presta all'osservazione dell'aurora boreale, un fenomeno naturale incredibile, da godersi almeno una volta nella vita.

Percorso e fermate del treno Santa Claus Express

Il treno notturno Santa Claus Express porta da Sud a Nord: da Helsinki a Rovaniemi passando per tappe intermedie come Tikkurila, Tampere, Seinäjoki, Lapua, Kauhava, Jakobstad-Pedersöre, Kokkola, Kannus1, Ylivieska, Oulainen, Vihanti (Raahe), Ruukki, Kempele, Oulu, Kemi, Tervola, Muurola. In realtà ne esiste anche un secondo che sale ancora più a nord: ha come destinazione finale Kemijärvi. Ci sono due corse. Si parte alle 23.13 e si arriva alle 11.03 del giorno successivo oppure si parte alle 19.29 con arrivo alle 7.20.

Quanto dura il viaggio verso la Lapponia

Il viaggio da Helsinki a Rovaniemi dura 12 ore. È possibile coprire la stessa tratta anche in aereo, ma è una soluzione più costosa, oppure in auto, che è molto meno sostenibile, per i più attenti all'ambiente. Viaggiando in treno andata e ritorno 50 volte, infatti, si produce la stessa quantità di emissioni di un solo viaggio a/r in auto.

Quanto costano i biglietti e dove prenotare

Il biglietto si acquista sul sito ufficiale delle Ferrovie finlandesi VR. Il costo del biglietto base è 29 euro, ma il prezzo sale a 49 euro per un posto nel vagone letto e a 74 euro se si prenota la soluzione con doccia e WC privati. Sono prezzi per scompartimento e non per persona, ma oscillano anche in base alle date di viaggio e all'anticipo con cui si prenota. A bordo del treno notturno è presente anche un vagone ristorante.