San Patrizio 2025, perché si festeggia il 17 marzo e come si celebra in Irlanda: storia, simboli e curiosità

A cura di Arianna Colzi

San Patrizio

Lunedì 17 marzo 2025 si festeggia San Patrizio, patrono dell'Irlanda, celebrato in quella che è una delle feste tradizionali del Paese, nonché della comunità irlandese nel mondo. La storia del Santo risale tra il 385 e il 461: il suo vero nome era Maewyin Succat e venne rapito dai pirati per essere dato in schiavitù a Dalriada, re che governava su Scozia e Irlanda. Dopo essere fuggito, Maewyin divenne diacono con il nome di Patrizio. Il suo compito era quello di evangelizzare gli irlandesi per volere di papa Celestino I. Secondo diverse leggende, poi, San Patrizio avrebbe compiuto diversi miracoli, tra cui la cacciata dei serpenti dall’isola, evento che rappresentava allegoricamente il trionfo della fede cristiana sul paganesimo. Oggi la Festa di San Patrizio in Irlanda si festeggia con la celebre parata di Dublino: i partecipanti indossano abiti verdi, colore del trifoglio simbolo del Paese, utilizzato dal Santo per spiegare il concetto di Trinità.

Quando si festeggia San Patrizio 2025, la data

Il 17 marzo si celebra San Patrizio. Il Santo, celebrato dalla Chiesa cattolica, ortodossa, luterana e dalla Chiesa d'Irlanda, sarebbe morto secondo la tradizione proprio il 17 marzo del 461. Nel 1631 Papa Urbano VIII stabilì che il 17 marzo sarebbe stato il giorno in cui veniva ricordato e celebrato il Santo.

Una parata per San Patrizio

Cosa si festeggia in Irlanda durante San Patrizio e quanto dura la festa

La festa di San Patrizio è uno degli appuntamenti più sentiti e celebrati di tutto il Paese. A Dublino, in particolare, ogni anno si tengono festeggiamenti e parate che si prolungano anche nel weekend. Quest'anno la Irish Week parte la settimana che porta a lunedì 17 marzo, con eventi nel weekend a partire dal 14. Fuochi d'artificio e musica accompagnano i giorni di festa, durante i quali è possibile consumare piatti tipici irlandesi, come il corned beef, la birra e molto altro. La ricorrenza religiosa, sancita a partire dal 1631, si è accompagnata a quella del colore verde, che rimanda al trifoglio, sempre a partire dal 17esimo secolo.

Un bar di Dublino

Chi era San Patrizio, la storia del Santo

San Patrizio, patrono dell'Irlanda, il cui vero nome era Maewyin Succat, è vissuto tra il 385 e il 461 in Scozia. Rapito e reso schiavo dal re Dalriada, che governava su Scozia e Irlanda, riesce a liberarsi e a fuggire in Francia al monastero di Auxerre: qui si prepara al sacerdozio. Dopo essere stato battezzato da Papa Celestino I come San Patrizio (pater civium, da cui il nome deriva, in latino significa padre del suo popolo), inizia la missione di San Patrizio per convertire al cattolicesimo l'Irlanda ancora pagana. La sua opera di conversione, che lo porta a parlare con i Druidi e con i cittadini irlandesi, è stata un successo, visto che tantissime persone si convertono e, entro la fine del V secolo, l'Irlanda diventa una nazione cristiana. Muore il 17 marzo 461 a Saul.

San Patrizio

Perché a San Patrizio ci si veste di verde

Il verde è il colore di San Patrizio. È il colore del trifoglio, simbolo dell'Irlanda, e della missione religiosa di San Patrizio, il quale utilizzava questo fiore per spiegare il concetto di Trinità. Inoltre, simboleggia la natura che rinasce a primavera, e come da tradizione gli irlandesi si vestono in verde per la festa del 17 marzo.

Quali sono i simboli di San Patrizio: trifoglio, gnomi e birra

Oltre al trifoglio, altri simboli della festa di San Patrizio sono gli gnomi, chiamati leprecauani o gnomi irlandesi, simbolo del folclore e della mitologia legata a San Patrizio. La leggenda vuole che, alla fine dell'arcobaleno, il folletto dal cappello verde custodisca una pentola piena d'oro alla base di ogni arcobaleno. Da sempre, poi, la birra è legata alla Festa di San Patrizio è la Strout, che pur essendo una birra prettamente inglese, è diventata popolare in Irlanda grazie ad Arthur Guinnes.

Come si festeggia in Irlanda e nel mondo

La parata più grande è sicuramente quella di Dublino, che parte da Parnell Square. Prima di quella di Dublino, la parata più affascinante e di grandi dimensioni era quella di New York. In Irlanda, poi, si festeggia anche a Galway e a Cork, dove si tengono altre due parate molto note. A Cork, in particolare, si tiene il Carnival of the fools. Come ogni San Patrizio, poi, Chicago si prepara a colorare il suo fiume di verde. Un gruppo di volontari, infatti, getta nel Chicago, fiume della città dell'Illinois, una quantità di liquido vegetale non nocivo che celebra il verde di San Patrizio ogni 17 marzo.

Il fiume di Chicago