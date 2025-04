Sagre ed eventi nel weekend del 12 e 13 aprile prima di Pasqua: cosa fare regione per regione

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Siamo nel weekend che precede la Pasqua dunque le città sono piene di attività a tema, pensate soprattutto per i bambini, da laboratori dove colorare le uova alle cacce al tesoro. Ma come ogni fine settimana che si rispetti non mancano anche mostre, sagre, feste in giro per l'Italia, tante opportunità di svago e incontro all'aria aperta, per approfittare anche delle temperature più miti che finalmente la primavera sta portando con sé.

In Lombardia non solo Milano Design Week

Il 12 e il 13 aprile sono gli ultimi giorni per godersi gli eventi della Milano Design Week. La città pullula di installazioni e opere d'arte, distribuite in diversi quartieri. Uno dei poli è la Statale, trasformata per l'occasione in un museo a cielo aperto, dove perdersi tra le creazioni di diversi artisti. Ognuno di loro ha portato la propria interpretazione del tema di quest'anno: "creazione-azione". Spostandosi di poco, le famiglie coi bambini potranno invece godere di un'esperienza perfetta soprattutto per fare felici i più piccoli: si tratta del Villaggio delle Uova al PuraVida Farm di San Martino Siccomario, in provincia di Pavia, dove giocare e divertirsi immersi nel verde. È la quarta edizione dell'evento, strutturato in installazioni, giochi, laboratori creativi e scenografie dove scattare foto ricordo.

Non solo: possibilità di decorare le uova di Pasqua il 123 e 13 aprile daDolce Baking Lab, mentre venerdì 11 aprile dalle 18 da Pingu's English Milano Loreto c'è "Easter art attack lab", un laboratorio per progettare e decorare bigliettini di auguri pasquali. Chi è invece alla ricerca di un momento culturale, Milano offre presso la Galleria Still la mostra fotografica fine art "Whispers Too" di Julian Lennon a cura di Sandrina Bonetti Rubelli. È un viaggio nel percorso dell'artista, per rivelare la sua natura umanitaria, ambientale e introspettiva. E a proposito di mostre: da visitare è anche la mostra a ingresso gratuito "Deep Beauty" presso il MUDEC, un excursus sul tema dell’evoluzione del concetto di bellezza attraverso una selezione di oltre sessanta capolavori di grandi artisti tra cui Marina Abramović, David LaChapelle, Michelangelo Pistoletto, Helmut Newton.

Whispers Too

Sagra del carciofo ed eventi a Roma e nel Lazio nel weekend prima di Pasqua

Nel fine settimana Roma diventa il polo preferito di tutti gli amanti del vino: è in programma un’esperienza di degustazione negli spazi di Eataly Ostiense. Negli stessi giorni torna invece al Circo Massimo "Ficus al Massimo", il caratteristico mercatino di artigianato, vintage e design presso il Garum Museo della Cucina. Per gli appassionati di sagre l'appuntamento è a Ladispoli con a 72esima edizione della Sagra del carciofo romanesco, dove degustare i piatti tradizionali a base di questo prodotto locale. I più romantici non possono perdersi "Hanami all’Orto Botanico", evento dedicato alla fioritura dei ciliegi in fiore e alla cultura giapponese, con dimostrazioni di ikebana, calligrafia e origami, forest bathing, performance di tamburi. Per finire, IKONO, rete di spazi immersivi presenti in diverse città europee, ha pensato a una novità a tema pasquale: dal 12 al 27 aprile 2025 ci saranno sei uova di Pasqua nascoste all’interno delle sue sale, pronte ad essere scoperte dai visitatori. Chi riuscirà a trovarle tutte avrà l’opportunità di vincere un viaggio per una delle altre città IKONO (Madrid, Barcellona, Budapest, Vienna, Copenaghen o Berlino).

IKONO

Sagra del caciocavallo ed eventi in Campania nel weekend del 12 e 13 aprile

Alla Mostra d'Oltremare di Napoli inaugura "The Easter Garden 2025", con un ricco calendario di attività pensate per grandi e piccini, così da incentivare i momenti di condivisione familiare all'insegna del gioco e della creatività, in una location trasformata per l'occasione in un vero e proprio mondo incantato. Organizzata da Alta Classe Lab, la manifestazione è un modo per immergersi nella magia della Pasqua tra colori, fantasia e divertimento. Si cambia registro alla Casina Vanvitelliana di Bacoli, con una mostra che unisce arte, architettura e il fascino senza tempo dei mattoncini Lego. È infatti in corso la mostra "Monumentini" di Luca Petraglia, un viaggio tra meraviglie architettoniche interamente realizzate coi Lego. Passando al fronte gastronomico e culinario, da segnare sul calendario è la Festa Slow Food in Costa d’Amalfi. Immancabili le sagre: Sagra del caciocavallo impiccato e della salsiccia a San Giorgio a Cremano (presso la Villa Comunale di Volla in via Aldo Moro), la Festa dell’asparago selvatico di Roscigno (in provincia di Salerno). Infine c'è "ArtigianGusto" preso la Villa Comunale San Lorenzo di Mugnano (Napoli).

Fiera del disco e Festival del cioccolato in Toscana nel weekend

Se a Roma si ammira la fioritura dei ciliegi, a Firenze si ammira invece la fioritura del glicine a Villa Bardini appena iniziata, da godersi prima che sia troppo tardi: questo potrebbe essere il weekend ideale. La fioritura è visibile anche in diretta streaming, grazie alla webcam posizionata sul pergolato, che permette di osservare il romantico scenario anche a distanza, senza spostarsi dal divano di casa. Tanti i mercatini e le sagre in città: in piazza Santa Croce Ciokoflò il festival del cioccolato, in piazza dei Ciompi, il mercatino Creative Factory, infine in piazza Strozzi c’è ARTour – Il Bello in Piazza, mostra-mercato dedicata all’artigianato. Infine piazzale Michelangelo ospita il Mercatino Regionale Piemontese con protagoniste le specialità gastronomiche tipiche del Piemonte. E non mancano neppure nei dintorni: la Fiera del Disco, CD, Fumetto e Videogiochi a Scandicci, il mercatino In Villa con gli Artigiani a Bagno di Ripoli, la Mostra dei Fiori di Borgo San Lorenzo. A Pisa è invece da segnalare lo street food internazionale di "Cascina Gust'Aspasso" con stand gastronomici e dj-set dove assaggiare prelibatezze, ballare, ascoltare musica.

Villa Bardini

Sagra della Polenta ed eventi a Torino e in Piemonte il 12 e 13 aprile

Nel weekend del 12 e 13 aprile 2025 la Toscana si impone come regione delle sagre, con tantissimi eventi in programma per chi è fan di queste manifestazioni, sia in provincia che in città: il Salone del Miele a Moncalieri (Torino), la Sagra del Torcetto ad Agliè (Torino), la Sagra della Polenta Bastarda a Caraglio (Cuneo), Artigian Gusto il 13 aprile a Settimo Torinese (Torino), la Festa di Primavera di Caluso (Torino), la Fiera del Buon Gusto a Salassa Canavese (Torino). Grande evento in programma all'Inalpi Arena: Jovanotti in concerto in entrambe le date. Fortunato chi ha preso i biglietti in tempom perché è ormai tutto sold out! Ma a proposito di musica, Cristina D'Avena sarà ospite live del Torino Comics: canterà domenica 13 aprile alle 18.30 presso Lingotto Fiere Torino.