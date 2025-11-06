Robert De Niro apre il suo hotel di lusso a Roma: dove si trova e quanto costa

Robert De Niro è pronto per inaugurare il suo Nobu Hotel nel cuore di Roma: ecco dove si trova l’albergo della catena di lusso e quali sono i suoi prezzi.

Era il 1994 quando Robert De Niro, in collaborazione con lo chef Nobu Matsuhisa e con l'imprenditore Meir Teper, fondò Nobu, una catena di ristoranti di lusso, il cui punto forte era la cucina che mixava elementi giapponesi e peruviani. Visto l'incredibile successo della prima sede a New York, i tre decisero di espandere il loro business anche nel settore alberghiero. Ora, dopo 57 ristoranti, 46 alberghi e 20 residenze sparsi in giro per il mondo, il brand Nobu è arrivato anche in Italia. Oggi, 6 novembre 2025, ci sarà l'inaugurazione del primo Nobu Hotel & Restaurant d’Italia: ecco com'è fatto e quanto costa.

Com'è fatto il Nobu Hotel in via Veneto

Il primo Nobu Hotel & Restaurant italiano si trova a Roma, in via Veneto 155, per la precisione in un edificio del XIX secolo dove un tempo sorgeva il leggendario Grand Hotel.

Nobu Hotel Roma

I lavori di ristrutturazione, per la cui realizzazione sono stati investiti 135 milioni di dollari, sono stati affidati al Rockwell Group che, fondendo le suggestioni della Capitale col minimalismo giapponese, ha ridisegnato completamente gli interni della location.

Nobu Hotel Roma

Il rinomato hotel di lusso nel centro di Roma si sviluppa su 6 piani, ospita 117 camere e suite, tra cui l’esclusiva Nobu Villa, un terrace bar, sale riunioni riunioni al chiuso e all'aperto, una city spa e un ristorante Nobu, il cui piatto forte è il merluzzo nero in salsa miso.

Nobu Hotel Roma

I prezzi del Nobu Hotel romano

Quali sono i prezzi del Nobu Hotel in via Veneto? Si parte da un minimo di 995 euro a notte per una semplice doppia per due persone, mentre per l'alloggio deluxe in una camera con bagno in marmo di Carrara si superano i mille euro a notte. La soluzione più costosa è la Sakura Suite con vista su via Veneto e via Sicilia, salotto separato e bagno in marmo: per dormire in questo paradiso del lusso occorrono 2.239 euro al giorno.

Sakura Suite

L'inaugurazione dell'hotel è fissata per questa sera: si festeggerà l'evento con un'antica cerimonia giapponese e con un party esclusivo, tra i cui invitati ci sarà non solo Robert De Niro ma anche il sindaco Roberto Gualtieri. Il tratto di strada intorno all'hotel sarà chiuso e verrà allestito anche un palco ben visibile, così da permettere alla collettività di assistere.