video suggerito

Quanto costa dormire nell’ex bunker nazista trasformato in hotel Siate alla ricerca di una location unica per la vostra prossima vacanza? Fareste bene a volare ad Amburgo, in Germania, dove un ex bunker nazista è stato trasformato in un hotel iper moderno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manca poco più di un mese alla fine dell'estate 2024 ma sono moltissimi coloro che non hanno perso la voglia di viaggiare nonostante le ferie siano arrivate al termine. Tutti quelli che stanno già programmando la prossima partenza e che sono alla ricerca di location uniche e originali in giro per il mondo farebbero bene a prenotare un volo per Amburgo, in Germania. Il motivo? Esiste un hotel davvero singolare nel suo genere, costruito sulle ceneri di un ex bunker nazista: ecco com'è nato e quanto costa dormire una notte in un luogo tanto suggestivo.

La storia dell'ex bunker nazista

Si chiama Reverb by Hard Rock ed è l'hotel costruito all'interno dell'ex bunker di St. Pauli, ad Amburgo. Risalente all'epoca del regime nazista di Adolf Hitler, durante la quale fu tirato su dai prigionieri ai lavori forzati, è ancora oggi una reliquia del periodo più oscuro della storia della Germania.

Il bar in terrazza

Si tratta di un relitto in cemento alto 58 metri che domina lo skyline della città da oltre 80 anni ma che di recente è stato totalmente ristrutturato dalla nota azienda di alberghi. In precedenza era stato prima un locale notturno, poi un negozio di musica e infine una struttura che ha ospitato uffici per artisti: oggi gli è stata data una nuova vita ma ha mantenuto intatto il suo aspetto esterno, tanto da essere considerato ancora uno dei simboli della Seconda Guerra Mondiale.

Reverb by Hard Rock

Quanto costa una notte nell'hotel storico

Classificato come un hotel a 4 stelle, l'ex bunker nazista si estende su 5 piani, ha due ristoranti e un bar sul tetto a forma di piramide con giardino privato. La facciata di cemento è stata rivisitata con una serie di piante a foglia verde, diventando così il simbolo di un design moderno e green, mentre gli interni sono stati completamente ristrutturati in stile industrial. Al primo piano, inoltre, è stato allestito con una esclusiva mostra che raccoglie le testimonianze di coloro che hanno vissuto nel bunker durante la guerra. Il quartiere circostante, Karoviertel, è estremamente alla moda, ricco di eleganti caffetterie, negozi vintage e discoteche alla moda. Quanto costa dormire in questa ex fortezza nazista? Si parte da poco più di 200 euro per le camere economiche e si superano i 400 euro per le matrimoniali superior con vista panoramica sulla città.

Reverb by Hard Rock