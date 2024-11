video suggerito

Quando si festeggia il Giorno del Ringraziamento 2024, perché si celebra e per cosa si ringrazia Quest'anno il Thanksgiving Day cade negli USA il 28 novembre 2024. È una festa dalla storia secolare: il suo significato sta nell'esprimere gratitudine. Il tacchino è la pietanza regina del menù tipico della celebrazione.

Giusy Dente

Il Giorno del Ringraziamento o Thanksgiving Day si celebra ogni anno negli Stati Uniti il quarto giovedì di novembre. Nel 2024 cade dunque il 28 del mese. In realtà si festeggia anche in Canada, ma in una data diversa: il secondo lunedì di ottobre. È una festa laica nata secoli fa, ma avrebbe origini religiose, riconducibili alla tradizione della Chiesa cristiana protestante. La giornata in origine è stata istituita per esprimere la propria gratitudine per il raccolto e le benedizioni dell'anno precedente. Tradizione statunitense vuole che si festeggi con un pranzo abbondante. Sulla tavola non possono mancare la salsa di mirtilli rossi, le patate dolci e ovviamente il tacchino.

Quando è il Giorno del Ringraziamento 2024, la data

Per gli americani in Giorno del Ringraziamento è un momento dell'anno importantissimo, un momento di condivisione in cui le famiglie si riuniscono per esprimere gratitudine e ne approfittano per trascorrere del tempo insieme. Il Thanksgiving Day si festeggia in diverse parti del mondo e in giorni diversi. Negli States cade il quarto giovedì di novembre, dunque quest'anno la fatidica data è il 28 novembre 2024.

Perché si celebra il Giorno del Ringraziamento, la storia della festa

La festività sarebbe nata addirittura nel 1621, quando i pellegrini, una volta giunti nel Nuovo Mondo, si unirono ai nativi americani per festeggiare il raccolto. Come suggerisce il nome, infatti, la Giornata sarebbe dedicata a esprimere gratitudine per l'abbondanza della terra e l'ospitalità ricevuta, ma sarebbe anche un modo per gettare le base di un nuovo futuro, con indigeni e coloni alla stessa tavola. La prima proclamazione ufficiale di Thanksgiving risale al 1676 per conto del governatore della contea di Charlestown, in Massachusetts. La prima proclamazione come festa ufficiale per tutti gli Stati Uniti c'è stata invece nel 1789 a opera di George Washington, che la istituì per il 26 novembre di quell'anno. Il riconoscimento definitivo ufficiale è stato quello del 1862 di Abramo Lincoln, che la stabilì come ricorrenza da celebrare di anno in anno il quarto giovedì di novembre, con tanto di discorso presidenziale. Nei secoli si è diffuso nella maggior parte del territorio americano.

Cosa si mangia nel Giorno del Ringraziamento in America: il pranzo con il tacchino

In tutti questi anni di storia c'è una cosa che non è mai cambiata: l'abbondanza del menu nella giornata di festa. Le pietanze del primo Ringraziamento sono state tramandate di generazione in generazione e trovano ancora posto sulle tavole degli americani: il tacchino e la zucca sono immancabili, assieme a diversi tipi di torte, nocciole, carne, patate dolci, salsa di mirtilli, cavoletti di Bruxelles con sciroppo d'acero. Si è soliti anche cucinare il Cornbread, ossia il pane di mais.

Dove si festeggia negli USA tra parate, carri allegorici e eventi

Il Giorno del Ringraziamento è importantissimo festeggiarlo in famiglia, nell'intimità della propria casa, ma ovviamente non mancano eventi organizzati su tutto il territorio nazionale, per celebrare in grande stile la ricorrenza. Il cuore della festa è il pranzo, unito a momenti di riflessione e preghiera condivisa. A New York si organizza anche la tradizionale Parata del Giorno del Ringraziamento dei Grandi Magazzini Macy’s, famosa in tutto il mondo per gli enormi palloni a forma di personaggi dei cartoni animati, le esibizioni di musicisti, le performance degli street artist. L'evento viene trasmesso in diretta televisiva sulla NBC.