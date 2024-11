Oggi è il Giorno del Ringraziamento 2024, perché si mangia il tacchino negli USA: il menù tradizionale

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, giovedì 28 novembre, si festeggia il Giorno del Ringraziamento (in inglese Thaksgiving Day), una ricorrenza nazionale tipicamente americana che viene celebrata ogni anno in Canada e Stati Uniti ma anche in Brasile e nelle Filippine come segno di gratitudine per le benedizioni del raccolto e dell'anno precedente. Nonostante derivi da antichi tradizioni religiose, viene considerata ormai una festa laica che riunisce le famiglie a tavola tra banchetti e piatti elaborati. Il piatto principale del menù del ringraziamento è il tacchino ripieno, un omaggio ai nativi americani che condivisero con i primi coloni proprio questo pasto, proponendogli di intraprendere la coltivazione di granturco e l'allevamento dei tacchini. Durante il Thaksgiving Day, inoltre, non mancano altre ricette simbolo della tradizione americana, dalla salsa gravy alla salsa di mirtilli: ecco tutto ciò che c'è da sapere sull'originale tradizione del tacchino ripieno del Ringraziamento.

Perché il tacchino è il simbolo del Giorno del Ringraziamento

Il Thanksgiving Day è nato come una celebrazione religiosa voluta dai Padri Pellegrini, i primi coloni del "Nuovo mondo" che, dopo un inverno durissimo, decisero di dedicare una giornata a Dio per ringraziarlo per l'abbondanza e l'aiuto ricevuto. Durante la festa i nativi americani condivisero i loro tacchini, da quel momento in poi diventati il piatto chiave del Giorno del Ringraziamento, nonché un simbolo di abbondanza (non a caso quello portato in tavola deve essere molto grande e molto farcito). Secondo la tradizione, il tacchino del Ringraziamento deve pesare almeno 5 kg e deve essere imbottito dopo essere stato svuotato. La farcitura varia a seconda delle ricette preferite di famiglia ma quella classica viene realizzata con pancetta (o salsiccia), verdure saltate in padella, pane raffermo, parmigiano, erbe aromatiche frutta fresca e secca come mele, castagne lesse, prugne e un uovo per legare il tutto.

Cosa si mangia nel Giorno del Ringraziamento: il menù tradizionale USA

Nel menù tradizionale proposto negli USA nel giorno del Ringraziamento ci sono diversi piatti gustosi e tipici. Il tacchino farcito al forno solitamente viene servito con salsa Gravy e salsa di mirtilli (quest'ultima può accompagnare anche gli altri piatti). A tavola vengono offerti anche il corn bread (pane di mais), la zuppa di zucca, l'insalata con cipolle e cheddar e le mashed potatoes, ovvero una sorta di purè di patate mescolato con erbe aromatiche, aglio, formaggio e creme di vario genere. Per quanto riguarda i dolci, è gettonatissima la pumpkin pie, cioè una crostata di zucca, ma in alternativa si può preparare anche una torta con noci pecan.

Il tacchino al forno per il Ringraziamento

Il tacchino al forno è la portata principale del Thanksgiving Day ed è per questo che la sua preparazione deve essere accuratissima. Ne va acquistato uno di almeno 5 kg che, una volta portato a casa, va pulito dalle interiora e farcito a proprio piacimento, anche se non devono mancare cipolle, carote, succo di limone ed erbe aromatiche come salvia e prezzemolo. Per quanto riguarda la cottura, bisogna usare farina, brodo caldo e salsa gravy (e se piace anche cranberry sauce), così da renderlo ancora più gustoso.

Quali sono i dolci del Thanksgiving Day

Su una tavola imbandita per il Thanksgiving Day non possono mancare i dolci, prima tra tutte la pumpkin pie, la torta alla zucca tipicamente autunnale. Secondo la tradizione americana, va preparata con una base di pastafrolla o brisée, sulla quale si mette il ripieno fatto con crema di zucca, zucchero, panna, uova e spezie (solitamente cannella o noce moscata).

Pumpkin pie

Molto amata, anche la Pecan Pie, la torta con noce pecan, frutto originario del territorio che spesso viene tostata e caramellata per essere ancora più buona. Tra i grandi classici della cucina americana, infine, non può mancare. la apple pie, la torta di mele composta da due dischi di pasta sfoglia fragrantecon in mezzo un ripieno di pezzetti di mela cotta con zucchero, limone e un pizzico di cannella.

Pecan Pie