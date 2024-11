video suggerito

Il Giorno del Ringraziamento di Harry e Meghan Markle: come festeggeranno la ricorrenza americana Il principe Harry e Meghan Markle sono ormai americani a tutti gli effetti e oggi non si esimeranno dalle celebrazioni del Giorno del Ringraziamento: ecco cosa hanno organizzato per festeggiare.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi si festeggia il Giorno del Ringraziamento, una ricorrenza tipicamente americana che viene celebrata tra riunioni di famiglia e pranzi a base di tacchino ripieno. Sebbene non abbia alcun legame con le usanze italiane, praticamente tutti abbiamo visto almeno una volta nella vita una festa del Thanksgiving Day in una serie o in un film hollywoodiano. Il principe Harry e Meghan Markle, che ormai da anni hanno detto addio alla loro “vecchia vita” in Gran Bretagna, sono ormai cittadini americani a tutti gli effetti e oggi rispetteranno, dunque, le tradizioni locali: ecco cosa hanno in programma per il loro Thanksgiving Day a debita distanza dalla corte dei Windsor.

Il Thanksgiving Day lontano dai Windsor

Da quando si sono trasferiti stabilmente in America, Harry e Meghan si sono immersi al 100% nelle tradizioni e nella cultura statunitense. Non sorprende, dunque, che considerino il Thanksgiving Day la festa più attesa dell’anno, quella in cui possono riunirsi con le persone care di fronte una tavola imbandita. Stando alle indiscrezioni, quest’anno hanno organizzato un pranzo nella loro enorme villa di Montecito. A volerla fortemente sarebbe stata Meghan, che ama le feste e che in questa occasione ha invitato gli amici che frequenta regolarmente (escludendo ogni rappresentante della Royal Family inglese).

Il pranzo a Montecito con figli e amici

Niente fiumi di alcol, esperienze folli e confusione: i festeggiamenti per il Giorno del Ringraziamento in casa Mountbatten-Windsor-Markle saranno all’insegna della sobrietà e della discrezione, anche se non mancheranno le attività divertenti, dai giochi al karaoke. Harry e Meghan, inoltre, hanno inaugurato una tradizione dolcissima da quando sono in America: durante il Thanksgiving Day conservano sempre qualche posto a tavola per gli amici che non hanno famiglia. Tra i commensali non mancheranno i piccoli Archie e Lilibet e Doria Ragland, la mamma dell’ex principessa che ha acquistato casa proprio accanto alla villa a Montecito dei Sussex.