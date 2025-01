Quali sono le migliori colazioni tradizionali al mondo: la classifica dei turisti

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Cosa c'è di più bello di svegliarsi in un luogo di vacanza e dare il via alla giornata gustando una ricca colazione a base di prodotti locali? Considerata il pasto più importante della giornata, risulta essere molto diversa a seconda del paese in cui ci si trova. In Italia, ad esempio, si punta tutto su cornetto e cappuccino, mentre nei paesi del Nord Europa, dalla Germania all'Inghilterra, si preferiscono i piatti salati come omelette e toast col prosciutto. Quali sono le colazioni tradizionali migliori al mondo? A stilare l'originale classifica sono stati i turisti internazionali sui social: ecco il risultato.

Cos'è il Full Breakfast inglese

Negli ultimi giorni su Reddit ha spopolato un sondaggio molto particolare: l'utente Blackberry-777 ha chiesto al forum "Quale paese ha la migliore colazione tradizionale al mondo?" e le risposte sono state centinaia, tanto che alla fine è stata stilata una vera e propria classifica. A conquistare il primo posto è stata la Gran Bretagna col suo "Full Breakfast", ovvero la classica colazione british a base di bacon, uova in camicia o strapazzate, pomodori, fagioli, pane tostato al burro e salsicce.

Full Breakfast inglese

Cosa si beve per accompagnare le pietanze? Si può scegliere tra tè, latte, caffè e succo d'arancia o di altri frutti a seconda dei propri gusti. A seguire in lista ci sono la colazione del Messico a base di chilaquiles, delle tortillas di mais fritte farcite con formaggio e condimenti vari, e quella del Libano, che prevede un piatto a base di yogurt accompagnato da hummus, manakish (una sorta di pane azzimo aromatizzato), foul (fave con limone ed erbe aromatiche) e un mix di spezie chiamato zaatar.

Le chilaquiles messicane

Le colazioni tradizionali presenti in classifica

Colore che amano le colazioni ricche devono provare quelle del Canada/Stati Uniti a base di pancake con sciroppo d'acero e bacon, mentre i vegetariani di sicuro preferiranno la variante turca che prevede un'offerta di pane, torte e pasticcini ma anche formaggi, creme, pomodori e cetrioli.

La colazione americana

Nella classifica non possono mancare la colazione di Singapore col kaya toast con marmellata di cocco e quella australiana, che non sarebbe altro che un Full Breakfast inglese accompagnata da un buon caffè. Salsiccia bianca, pretzel e birra in Germania, riso, frittata, miso e natto per il Giappone, frittelle salate e speziate condite con uova piccanti per l'India: a chiudere la classifica c'è la colazione della Malesia che prevede una zuppa di noodles con peperoncino, zenzero, tamarindo e latte di cocco.

Kaya toast di Singapore