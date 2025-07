Quali sono le città d’Europa in cui si paga la tassa di soggiorno più alta: la classifica completa

L'estate è la stagione dei viaggi per eccellenza e anche quest'anno saranno milioni i turisti che partiranno alla volta di mete più o meno esotiche sparse in giro per il mondo. Che si tratti di una vacanza al mare, in montagna o in una capitale, non importa, praticamente ovunque viene fatta pagare la tassa di soggiorno. Ogni città impone una specifica cifra e in alcuni casi può essere inaspettatamente elevata. Il portale di prenotazioni per case vacanze Holidu ha pensato bene di analizzare la questione in modo approfondito, stilando una classifica delle città d'Europa che impongono le tasse turistiche più elevate: ecco il risultato.

Amsterdam è la prima in classifica

Qual è la città d'Europa con la tassa di soggiorno più elevata? Stando ai dati raccolti dal portale Holidu, Amsterdam si classifica al primo posto con una tariffa di 18,45 euro a notte. Si tratta del 12,5% sul valore totale della prenotazione, cifra imposta dal governo locale non solo per gestire l'overtourism ma anche per sostenere la manutenzione urbana e i servizi pubblici. Il secondo gradino del podio se lo è aggiudicato la Grecia, in particolare Atene, Rodi, Heraclion e Salonicco, dove la tassa giornaliera è di 8,17 euro (anche se la cifra varia a seconda del tipo di alloggio e della stagione). Qui l'imposta viene chiamata "tassa di resilienza climatica" e serve a supportare le infrastrutture e le iniziative per il turismo sostenibile. A completare la top 3 c'è Berlino con i suoi 7,38 euro a notte, ovvero un'aliquota del 7,5% sul costo netto dell'alloggio.

Roma è la città italiana con la tassa di soggiorno più alta

A seguire nella classifica delle città con le tasse di soggiorno più elevate d'Europa non mancano le italiane. Roma varia l'imposta a seconda della tipologia di alloggio: negli hotel a 5 stelle si paga 10 euro a persona a notte, nei 4 stelle si scende a 7,50 euro, mentre nei 3 stelle si arriva a 6 euro. Nei 2 stelle della Capitale vengono richiesti 5 euro, mentre negli alberghi a 1 stella la tassa turistica è di "soli" 4 euro. Stessa cosa vale per Firenze, dove si parte da una tariffa di 8 euro per gli alloggi di lusso e si arriva a 3,50 euro per gli hotel a 1 stella. Milano applica un'aliquota di 7 euro a persona negli hotel a 4 e 5 stelle, 6,30 nelle case vacanza e 1,80 euro negli alberghi di categoria inferiore. A Bologna l'imposta cambia a seconda del prezzo dell'alloggio, partendo da un minimo di 4 euro per i soggiorni fino a 30,99 euro a notte e raggiungendo un massimo di 7 euro per le strutture da oltre 121 euro al giorno. Sistema stagionale, invece, per Venezia, dove da febbraio a dicembre la tassa di soggiorno va da 1 a 5 euro a seconda della categoria dell'alloggio.