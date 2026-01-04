Quali sono i mercatini dell’usato più belli d’Italia, dal Balon di Torino a quello delle pulci di Palermo

Da Milano a Ercolano, passando per borghi e grandi città, la tradizione italiana dei mercatini dell’usato continua a conquistare. Fanpage.it ha selezionato i più belli da scoprire.

Con l’arrivo dei saldi, vetrine e negozi online tornano a riempirsi di sconti e promesse di occasioni imperdibili. Ma accanto allo shopping tradizionale, sempre più persone scelgono di guardare altrove, cambiando prospettiva. I mercatini dell’usato e del vintage offrono un modo diverso di fare acquisti, più sostenibile ed economico, lontano dalle logiche del fast fashion e della produzione usa e getta. Tra bancarelle e stand si trovano capi di qualità, oggetti con una storia, pezzi unici impossibili da replicare nelle catene commerciali. È un’esperienza che unisce risparmio, attenzione all’ambiente e gusto per l’originalità, oltre che essere un’occasione per scoprire nuove città.

Milano, il Mercatone dell’Antiquariato sul Naviglio Grande

Nel cuore dei Navigli, il Mercatone dell’Antiquariato sul Naviglio Grande trasforma una delle aree più suggestive di Milano in un’immensa vetrina a cielo aperto. Lungo le rive di uno dei canali storici della città, centinaia di espositori offrono mobili d’epoca, oggetti da collezione, abbigliamento vintage e piccoli tesori di modernariato. Camminare tra le bancarelle significa immergersi in un’atmosfera che mescola la vitalità della città alla nostalgia degli oggetti di un tempo, tra chiavi antiche, dischi in vinile e porcellane rare, con l’opportunità di fermarsi in uno dei tanti locali sulle rive per un caffè o un aperitivo post acquisti.

Milano, l’East Market

Solitamente ogni penultima o ultima domenica del mese, l’East Market di Milano apre le porte a collezionisti, appassionati di vintage e curiosi delle culture alternative con un biglietto d'ingresso a 5 euro. Nella sua nuova e più ampia sede in via Mecenate, si trovano abiti retrò, accessori, dischi, arredamento e gadget di ogni epoca, disposti con cura tra gli stand. Oltre allo shopping, l’esperienza è arricchita dalla presenza di street food e musica, che trasformano la visita in un momento conviviale e divertente, capace di raccontare storie diverse attraverso ogni oggetto esposto.

Torino, il Bâlon

Nel quartiere di Borgo Dora, a Torino, il Bâlon è uno dei mercatini delle pulci più antichi e caratteristici d’Italia. Ogni sabato mattina le vie si riempono con bancarelle che vendono di tutto, dai mobili antichi ai giocattoli retrò, dai libri usati alle ceramiche, mentre la seconda domenica di ogni mese la versione più ampia, il Gran Bâlon, attira appassionati da tutta la regione. Passeggiare tra i banchi significa immergersi in un continuum di epoche e stili, scoprendo pezzi unici e curiosità, con l’atmosfera vivace di un mercato che è un’istituzione per i torinesi e un autentico tesoro per i collezionisti.

I mercatini di Cherasco

Nel suggestivo borgo di Cherasco, in Piemonte, i mercatini dell’usato e dell’antiquariato si svolgono regolarmente nelle piazze e strade del centro storico, portando un assortimento variegato di oggetti d’epoca, piccoli mobili, libri e accessori vintage. La cornice di un borgo medievale ben conservato aggiunge fascino alla passeggiata tra le bancarelle, dove ogni piccolo scorcio racconta una storia e dove è possibile fermarsi a esplorare anche le botteghe artigiane locali. I mercatini, che esistono dagli anni '80, hanno una cadenza generalmente bisemestrale e si svolgono sempre di domenica, le date per il 2o26 sono: 29 marzo, 10 maggio, 13 settembre, 11 ottobre e 13 dicembre.

Valeggio sul Mincio, il Mercato dell’Antiquariato e Modernariato

Ogni quarta domenica del mese, Valeggio sul Mincio si anima con un mercato dell’antiquariato e modernariato davvero affascinante. Nel centro storico della cittadina veneta, oltre 100 espositori provenienti da tutta la regione offrono pezzi d’arredo antichi, stampe, vetri pregiati e capi vintage, rendendo piacevole e interessante la ricerca di un oggetto fuori dall’ordinario. L’ambientazione poi tra le vie storiche e i portici aggiunge un valore particolare alla visita, perfetta per chi ama combinare shopping e turismo lontano dalla folla.

Bologna, il Mercato della Montagnola

Nel cuore di Bologna, sotto i portici della storica area della Montagnola, si svolge ogni sabato un mercato che è un punto di riferimento per chi cerca usato e oggetti curiosi. Vestiti, libri, articoli per la casa e complementi d’arredo sono offerti in queste particolari bancarelle, con un’ampia scelta per chi ama il vintage e l’antiquariato. La posizione centrale del mercato rende la visita un piacevole momento di scoperta, per conoscere la Piazza VIII Agosto, dove già nel Medioevo si allestiva un mercato del bestiame, e i giardini del quartiere.

Passignano sul Trasimeno, il Mercatino del Pidocchietto

Nel centro storico di Passignano sul Trasimeno, sulle rive dell’omonimo lago dell’Umbria, il Mercatino del Pidocchietto è un appuntamento mensile che invita a esplorare bancarelle di antiquariato, collezionismo e artigianato. Circa quaranta espositori espongono ogni terza domenica del mese oggetti che spaziano da bigiotteria antica a fotografie d’epoca e libri usati, creando un contesto perfetto per combinare una gita fuori porta con la ricerca di pezzi originali da riportare a casa.

Roma, il mercato di Porta Portese

Porta Portese è il mercatino delle pulci più famoso di Roma e uno dei più estesi d’Italia, un appuntamento fisso domenicale per romani e visitatori. Lungo le vie del rione Trastevere si susseguono centinaia di banchi con abbigliamento vintage, dischi, libri, oggetti di piccolo antiquariato e curiosità da tutto il mondo. L’alto numero di espositori e la varietà di proposte rendono questa tappa quasi obbligata per chi vuole esplorare il lato più autentico e popolare della capitale con particolare attenzione allo stile.

Roma, il mercato di Via Sannio

In zona San Giovanni a Roma, il Mercato di Via Sannio, che si tiene di solito il martedì e il sabato, si distingue per la sua offerta quotidiana di abbigliamento vintage e usato di qualità, con prezzi davvero convenienti. Con circa cento banchi che si snodano lungo la strada, è uno dei mercati più noti per chi cerca capi retrò, accessori in pelle e pezzi davvero originali. L’atmosfera e la varietà di prodotti ne fanno un luogo ideale per chi ama lo shopping lento e curioso, lontano dalle logiche delle grandi catene del fast fashion.

Firenze, lo storico mercato di Sant’Ambrogio

Nel cuore di Firenze, nelle piazze intorno alla Basilica di Sant’Ambrogio, si tiene un mercato dell’usato e delle pulci storico (esiste dal 1874) e molto frequentato sia dai fiorentini sia dai turisti in cerca di oggetti originali. Tra libri usati, dischi, abbigliamento vintage e piccoli accessori si può passeggiare in un contesto che conserva ancora un forte legame con la quotidianità locale, offrendo spunti per scoperte inaspettate.

Vicenza, Non ho l’età

A Vicenza si trova uno dei mercati più originali in assoluto, Non ho l’età, punto di riferimento per gli amanti dell’usato e del vintage. In varie giornate dell’anno, principalmente ogni seconda domenica del mese, l’iniziativa riunisce espositori che offrono abbigliamento, accessori e piccoli complementi d’arredo in un contesto giovane e dinamico, con una selezione che punta all’originalità e alla qualità.

Piazzola sul Brenta, Cose d’altri tempi

Restando in tema di originalità, ogni ultima domenica del mese, Piazzola sul Brenta ospita Cose d’altri tempi, un mercatino dell’antiquariato che anima la grande piazza centrale e i portici circostanti. Qui si possono trovare oggetti d’epoca, arredi vintage, ceramiche e curiosità di ogni genere, il tutto circondato dall’eleganza della piazza Paolo Camerini e dei suoi portici, che dona alla ricerca un’atmosfera particolare e suggestiva.

Napoli, il mercatino delle pulci (Mercato di Poggioreale)

Aperto principalmente da giovedì a lunedì, a Napoli, il vivace Mercato delle Pulci di Poggioreale riflette l’energia caotica e colorata della città. Centinaia di bancarelle offrono una vastissima gamma di oggetti retrò, dai vestiti vintage ai giocattoli antichi, dai libri usati alle curiosità locali. Esplorare questo mercato è un'esperienza autentica di shopping di strada a Napoli, si possono trovare occasioni convenienti tra merce nuova o usata in buone condizioni, risparmiando davvero e puntando su qualità e sostenibilità.

Ercolano, il Mercato di Resina

Probabilmente il più bello in assoluto, nel centro di Ercolano si svolge il Mercato di Resina, un labirinto storico di bancarelle dell’usato tra via Pugliano e le piazze principali: un vero e proprio incontro quotidiano e autentico per comprare antiquariato e prodotti locali. Tra oggetti vintage, accessori e mobili recuperati, questo mercato rappresenta un luogo ideale per chi vuole coniugare una visita al sito archeologico con una passeggiata tra prodotti davvero originali, circondati dall’atmosfera vivace di una città ricca di storia.

Palermo, il mercatino delle pulci

Situato nel cuore del centro storico, vicino alla Cattedrale, tra Piazza del Papireto e Piazza Domenico Peranni, il mercato delle pulci di Palermo, aperto tutti i giorni, è davvero suggestivo: un insieme di bancarelle e botteghe storiche si intrecciano ed è possibile immergersi davvero a pieno nel mondo dell'antiquariato. Mobili d'epoca, libri, ceramiche, vestiti e oggetti vintage sono davvero pezzi unici e a prezzi molto convenienti.