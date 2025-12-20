Mercatini e villaggi di Natale nel weekend del 20 e 21 dicembre: gli eventi regione per regione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con l’avvicinarsi del Natale, il weekend del 20 e 21 dicembre segna uno degli ultimi grandi appuntamenti per vivere davvero l’atmosfera delle feste in giro per l’Italia. È il fine settimana in cui mercatini, villaggi di Natale ed eventi tematici entrano nel loro momento di massimo splendore, tra luminarie accese, casette in legno che vendono moltissimi prodotti di artigianato e profumi di dolci tradizionali. In molte città e borghi, questo è anche l’ultimo weekend completo prima del 25 dicembre, quello scelto da chi vuole concedersi una gita fuori porta, fare gli ultimi regali o semplicemente immergersi nello spirito natalizio. Da Nord a Sud, il calendario propone moltissime esperienze, dai mercatini storici del nord, ai villaggi creativi e market urbani dedicati al design, fino all’artigianato contemporaneo e al cibo di qualità. In vista del weekend del 20 e 21 dicembre, ecco una selezione dei principali mercatini, villaggi ed eventi di Natale in Italia.

Il Disney + Christmas Village di Milano, Lombardia

Proprio nel weekend del 19-21 dicembre Milano ospita un evento temporaneo molto atteso: il Disney+ Christmas Village in Ripa di Porta Ticinese, dove lo spirito delle feste viene reinterpretato attraverso le grandi storie e i personaggi del mondo Disney. In questo villaggio a ingresso libero, i fan di tutte le età possono esplorare aree immersive ispirate ai titoli più popolari di Disney+ e trovare gadget e attività legate ai marchi più amati, rendendo l’esperienza natalizia in città particolarmente suggestiva per le famiglie.

Disney+ Christmas Village

A Torino ci sono il Villaggio di Natale in Piazza Solferino e diverse iniziative

Anche Torino offre un calendario ricco di eventi natalizi nel weekend del 20 e 21 dicembre. Il Villaggio di Natale di Piazza Solferino resta uno dei cuori pulsanti delle festività piemontesi, con la tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio, la Casa di Babbo Natale, il Borgo degli Elfi e le casette dei mercatini che vendono artigianato, specialità gastronomiche e dolci tipici. Le luci, la musica e le decorazioni rendono questa piazza un luogo ideale per passeggiate natalizie, acquisti last-minute e momenti in famiglia sotto le luminarie che caratterizzano il centro sabaudo.

Villaggio di Natale in Piazza Solferino

La proposta torinese non si limita a Piazza Solferino: in città e nei dintorni si susseguono altre proposte natalizie come il Calendario dell’Avvento e il Boschetto di Natale in piazzetta Reale, il Presepe di Emanuele Luzzati ai Giardini Sambuy e il Teatrino di Natale in Piazza Carlo Alberto, che offrono momenti di animazione, performance e spettacoli per adulti e bambini.

Boschetto di Natale, Piazzetta Reale, Torino

Trento e Alto Adige, i mercatini alpini storici

Nel Trentino-Alto Adige proseguono le aperture dei mercatini di Natale più suggestivi d’Italia, perfetti per una gita nel weekend del 20 e 21 dicembre. A Trento, l’evento Città del Natale anima il centro storico con decine di chalet in legno che espongono artigianato locale, prodotti gastronomici e idee regalo, mentre luci, musiche e atmosfere alpine invitano i visitatori a immergersi nello spirito festivo. Analogamente, i mercatini del lago di Braies e quelli di Vipiteno e Dobbiaco offrono esperienze fiabesche tra stand di vin brulé, decorazioni luminose e prodotti tipici locali: luoghi ideali per chi ama il Natale in stile europeo.

La Locanda degli Elfi, mercatini di Trento

A Firenze con il Weihnachtsmarkt, il mercatino in stile tedesco in Piazza Santa Croce

A Firenze, la tradizione dei mercatini natalizi arriva con il noto Weihnachtsmarkt, un mercato in stile tedesco allestito in Piazza Santa Croce che rimane aperto fino al 21 dicembre. Qui visitatori e famiglie possono passeggiare tra le casette di legno alla ricerca di regali originali, assaggiare prodotti tipici dell’inverno e assaporare l’atmosfera natalizia in una delle piazze più belle della città. Questo evento è particolarmente indicato per chi vuole coniugare il fascino artistico di Firenze con un mercatino di qualità durante il weekend delle feste.

Weihnachtsmarkt, il mercatino di Natale di Firenze

Il Natale InCantato sul Lago di Viverone, Piemonte

Per chi preferisce esperienze fuori dalle grandi città, il Natale InCantato sulle rive del Lago di Viverone è un mercatino all’aperto che si anima proprio nei giorni del 20 e 21 dicembre, con stand di prodotti locali, street food e spettacoli di animazione. Questo evento dal carattere più raccolto e legato al territorio offre un’alternativa rilassata ai mercatini urbani, ideale per le famiglie o per chi cerca un weekend di festa immerso nella natura delle colline circostanti.

Christmas Village di Montepulciano, Toscana

Nel centro storico di Montepulciano, il villaggio di Natale trasforma strade e piazze in un’atmosfera natalizia tra luci, casette di legno e prodotti tipici. La Fortezza di Montepulciano diventa la Casa di Babbo Natale, con stanze tematiche, laboratori creativi e attività per bambini. Spettacoli, musica dal vivo e scorci panoramici sulla Val d’Orcia completano l’esperienza, rendendola magica e adatta a tutta la famiglia.

Il Christmas Village di Montepulciano

Il Winter Park e Wonder Christmas Land a Gallipoli, Puglia

In Puglia, a Gallipoli, il Natale comprende alcune delle iniziative più vivaci del Sud: Winter Park nel Parco Gondar è attivo anche nei giorni 20 e 21 dicembre, trasformando l’area in un villaggio con pista di pattinaggio sul ghiaccio, spettacoli, giochi e un grande albero di Natale mentre Wonder Christmas Land nel centro storico e nella Galleria dei Due Mari propone parate, light show, laboratori creativi e incontri con Babbo Natale.

Wonder Christmas land

Il Wanderlust Officina Creativa, Christmas Edition, a Rimini, Emilia-Romagna

A Rimini, nel contesto delle festività natalizie, l’evento Wanderlust Officina Creativa – Christmas Edition si tiene sabato 20 e domenica 21 dicembre 2025 all’Ex Cinema Astoria. L'evento presenta una mostra, un mercato di artigianato, laboratori, musica dal vivo e specialità gastronomiche. È un appuntamento sicuramente in grado di unire creatività, mercato e intrattenimento per famiglie e non solo.

Wanderlust Officina Creativa, Christmas Edition

Il Viterbo Christmas Village e il Regno di Babbo Natale di Vetralla, Lazio

Nel quartiere medievale di San Pellegrino, il Viterbo Christmas Village è uno degli eventi natalizi più scenografici del Centro Italia. Dal centro storico partono percorsi illuminati che attraversano vicoli e piazze, con mercatini, installazioni a tema e attrazioni per famiglie. Il cuore del villaggio è la Casa di Babbo Natale, ospitata in un palazzo storico, affiancata da aree tematiche come il mondo di ghiaccio, la dimora del Grinch e una pista di pattinaggio. L’evento resta attivo per tutto il periodo natalizio ed è nel pieno della programmazione anche nel weekend del 20 e 21 dicembre.

Viterbo Christmas village

A Vetralla, a pochi chilometri da Viterbo, il Regno di Babbo Natale è un grande villaggio natalizio permanente, aperto già da settembre e visitabile fino all’Epifania. Si tratta di un percorso immersivo pensato soprattutto per i più piccoli, con scenografie, luci, personaggi natalizi e la tradizionale Casa di Babbo Natale dove incontrare Santa Claus e lasciare la letterina.

Il Santa Claus Village, Complesso La Fenice, Casalnuovo di Napoli

A Casalnuovo di Napoli, il Santa Claus Village trasforma il Complesso La Fenice in un grande villaggio natalizio, con la Casa di Babbo Natale, la Casa degli Elfi, la dimora del Grinch e la pista di pattinaggio sul ghiaccio e laboratori creativi per bambini. L’evento propone anche mercatini, luminarie e spettacoli dal vivo, creando un percorso immersivo che coinvolge tutta la famiglia. Aperto nei weekend fino all’Epifania, il villaggio sarà in piena attività anche nel weekend del 20 e 21 dicembre 2025, offrendo un’esperienza natalizia completa, tra magia scenografica e animazioni festive.

Santa Claus Village, Complesso La Fenice, Casalnuovo di Napoli

Christmas Town di Catania, Sicilia

Allestito a Le Ciminiere, è uno dei più grandi villaggi natalizi del Sud Italia. Tra le attrazioni principali ci sono la pista di pattinaggio sul ghiaccio, giostre a tema, la Casa di Babbo Natale, la Casa del Grinch e spazi gioco interattivi per bambini. Molto particolari poi sono il Cinema di Natale, Christmas Big Balls, la Disco Christmas, le Giostre di Natale, le Aree Gioco, l’Albero dei Canti di Natale e la suggestiva Ruota Panoramica. Il villaggio ospita poi spettacoli dal vivo, musical, il Christmas Circus e attività ludiche, creando un’esperienza festiva completa e coinvolgente per tutte le età.

Christmas Town, Catania

Magical Christmas di Cefalù, Sicilia

Infine, sempre in Sicilia, il centro storico di Cefalù si trasforma in un villaggio natalizio con la Casa di Babbo Natale, laboratori creativi e aree dedicate ai bambini. Il programma include spettacoli, concerti, parate e presepi artistici, oltre a tradizioni locali come i canti natalizi. L’evento unisce magia, cultura e divertimento, offrendo un’esperienza natalizia immersiva per famiglie e visitatori.