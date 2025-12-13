Mercatini e villaggi di Natale in Italia: cosa fare nel weekend del 13-14 dicembre

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mancano pochissimi giorni al Natale 2025 e tutti sono alle prese con i preparativi per renderlo speciale. Se, come richiesto dalla tradizione, la scorsa settimana è stata dedicata all'addobbo dell'albero, in questo weekend si può andare alla ricerca dei regali. Quale migliore occasione di questa per fare visita ai mercatini e ai villaggi natalizi sparsi in tutta Italia? Tra attrazioni per bambini, stand enogastronomici e bancarelle di prodotti artigianali, di sicuro si troverà il dono giusto per amici e parenti: ecco quali sono gli eventi a tema feste che animano il fine settimana del 13-14 dicembre.

Gli eventi natalizi a Milano e in Lombardia

Chi rimane a Milano nel weekend pre-natalizio del 13-14 dicembre 2025 deve fare visita al Green Christmas a Isola, un mercatino sostenibile con design, moda eco e oggetti creativi. In alternativa si può fare una passeggiata tra le vetrine del centro oppure spostarsi leggermente dal capoluogo. A Lodi si tiene la Fiera di Santa Lucia, ad Arsago Seprio il mercato Natale nel Borgo, a Somma Lombardo i Mercatini al Castello. A Como, invece, dal 23 novembre è stata inaugurata la Città dei Balocchi, mentre Bergamo è illuminata da villaggi e mercatini in Piazzale degli Alpini e in Piazza Matteotti.

Magia delle Feste a Lodi

Il Christmas World a Roma e il villaggio di Natale di Viterbo

Chi va alla ricerca dei tradizionali mercati di Natale nella Capitale e nel Lazio ha diverse possibilità. Per quanto riguarda la città di Roma, a Villa Borghese è stato aperto il Christmas World con artigianato, luci, regali e vin brulè, mentre sulla circonvallazione orientale si può fare visita al Borgo di Babbo Natale, un vero e proprio villaggio in festa con bancarelle e animazione. Nell'ex deposito ATAC, invece, è stato allestito il grande mercato Giftland che conta oltre 200 espositori, aree food e attività per bambini. Chi preferisce spostarsi da Roma può fermarsi al Viterbo Christmas Village con le sue casette in legno, può fare tappa alle Favole di Luce di Gaeta (Latina) oppure al Castello di Babbo Natale a Palombara Sabina (RI).

Christmas World

Dal South Market di Napoli al Cadeaux al Castello di Limatola

Natale a Napoli? Esistono una serie di mercatini a tema da poter visitare. Nel weekend del 13-14 dicembre, ad esempio, si tiene il South Market nel centro storico oppure il MercaTorre a Torre del Greco. Il villaggio di Babbo Natale in piazza Plebiscito, invece, al momento risulta sold-out. Se ci si vuole sposare dal capoluogo di regione, si può puntare tutto su Cadeaux al Castello al Castello di Limatola, suggestiva location medievale allestita in modo fiabesco, oppure sul mercato a Volturara Irpinia, in provincia di Avellino, dove è possibile trovare prodotti tipici, musica dal vivo e stand gastronomici. A Seiano, invece, viene organizzato il Villaggio del Gusto, mentre a Castellabate, Salerno, i mercatini nel borgo.

South Market

I mercatini di Natale in Trentino

Il Trentino è tra le regioni italiane più visitate nei weekend che precedono il Natale e, stando agli eventi in programma tra il 13 e il 14 dicembre 2025, anche in questo fine settimana non delude le aspettative dei visitatori. I mercatini di Natale illuminano i centri storici di diverse città, da Trento a Levico Terme, fino ad arrivare a Lavarone e a Pinzolo: in ognuno di loro ci sono le classiche casette di legno, prodotti tipici, lucine scintillanti e scenografie alpine.

Mercatini di Bolzano

Gli eventi natalizi in Toscana

Chi durante questo weekend pre-natalizio è in Toscana ha solo l'imbarazzo della scelta. A Firenze, per la precisione in piazza Santa Croce, si tiene il tradizionale mercato tedesco Weihnachtsmarkt, mentre Palazzo Corsini va in scena Nataleperfile, un mercatino solidale con regali, libri e artigianato. A Montepulciano, in provincia di Siena, Piazza Grande e Via San Donato vengono illuminati da mercatini di prodotti artigianali ed enogastronomici, mentre a Pontedera c'è il Santa's Village, un mercatino con Baita di Babbo Natale e varie attrazioni per bambini.

Firenze

Il villaggio ispirato al Grinch in Veneto

Cosa fare durante questo weekend in Veneto? Si può partire con un giro a Treviso e provincia, dove si possono visitare il villaggio natalizio nel borgo medievale di Cison di Valmarino, i mercatini di Ponte di Piave e con il Natale sotto le Mura di Castelfranco Veneto. Imperdibili anche il Villaggio "Chinonsò", evento chiave del Caorle Christmas Time 2025, che trasforma il centro storico di Caorle (VE) in un'esperienza immersiva ispirata al mondo del Grinch, e il Natale a Bassano, ovvero i mercatini di Natale di Bassano del Grappa (VI).