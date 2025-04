Qual è la piccola isola europea che cambia nazionalità ogni 6 mesi

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

In giro per il mondo esistono luoghi davvero unici, tanto che nella maggior parte dei casi non basta una sola vita per visitarli tutti. È possibile, però, informarsi sulle loro storie sopra le righe, certi del fatto che si riveleranno "utili" quando si vorranno raccontare degli aneddoti super originali. È il caso, ad esempio, dell'Isola dei Fagiani, un luogo tra Francia e Spagna che è stato raccontato anche da Victor Hugo nel 1843, la sua particolarità? Oltre a non ospitare affatto i fagiani su tutta la sua superficie, cambia anche nazionalità ogni 6 mesi: ecco cosa succede.

Perché l'Isola dei Fagiani ha una doppia nazionalità

Si chiama Isola dei Fagiani (in francese île des Faisans, in spagnolo Isla de los Faisanes) ed è un isolotto fluviale che sorge sul fiume Bidasoa, per quale motivo è rinomato? Lungo meno di 200 metri e largo 40, segna il confine naturale tra Francia e Spagna e cambia nazionalità ogni 6 mesi. Il motivo è molto semplice: dal 1856 viene considerata un condominio franco-spagnolo che per metà anno viene amministrato dalla municipalità francese di Hendaye, per l'altra metà dal confinante comune spagnolo Irun. Attualmente è completamente disabitata, ospita solo uccelli migratori, animali selvatici, vegetazione rigogliosa e un monolite del XIX secolo che viene considerato un simbolo di pace tra le due nazioni.

Quando si può visitare l'isolotto

È possibile visitare l'Isola dei Fagiani? Sì ma in forma limitata, ovvero due volte all'anno, quando c'è il cambio formale di nazionalità (l'1 febbraio e l'1 agosto). Per capire da dove derivi la doppia nazionalità è necessario andare indietro nel tempo, per la precisione al 1659 quando venne firmato il Trattato dei Pirenei, un importante trattato di pace tra Luigi XIV di Francia e Filippo IV di Spagna che pose fine alla trentennale guerra franco-spagnola. Il monolite a forma di tomba fu eretto secoli dopo per commemorare l'incontro, diventando il simbolo del fatto che l'isolotto poteva essere governato senza la presenza degli esseri umani.